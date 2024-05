Essen. In der 2. Liga stehen Entscheidungen an. Hält Wehen Wiesbaden den Relegationsplatz oder zieht Hansa Rostock vorbei? Heute live im Ticker.

In der 2. Liga geht es für zwei Mannschaften noch um alles. Genauer gesagt für Wehen Wiesbaden und den FC Hansa Rostock. Die Hessen sind derzeit Sechzehnter (32 Punkte), was sie zur Teilnahme an der Relegation berechtigen würde. Einen Punkt dahinter steht Hansa Rostock, die bei 13 Tore schlechterem Torverhältnis auf jeden Fall gewinnen müssen. Sollte Wehen parallel verlieren, wäre Rostock gerettet. Hier können Sie heute ab 15:30 Uhr alle Spiele im Liveticker verfolgen.

2. Liga im Liveticker: Steigt Rostock oder Wiesbaden ab? Entscheidung im Tabellenkeller

Während es für Hansa Rostock und Wehen Wiesbaden also ums nackte Überleben geht, sind die Konkurrenten 1. FC Kaiserslautern und Eintracht Braunschweig bereits gerettet. Das direkte Duell hätte zu einem echten Abstiegsschlager werden können, hat durch die vorzeitige Rettung beider Teams aber an Brisanz eingebüßt.

2. Liga heute live: Krönt sich St. Pauli zum Meister oder zieht Holstein Kiel vorbei?

Auch an der Tabellenspitze steht noch eine Entscheidung an. Denn es stellt sich die Frage, ob der FC St. Pauli oder Holstein Kiel die Saison als Meister beenden. Beide Nord-Klubs stehen bereits als Aufsteiger in die Bundesliga fest. Die Kiezkicker thronen mit 66 Punkten aktuell an der Tabellenspitze, Kiel folgt mit 65 Zählern direkt dahinter. Im Torverhältnis liegen beide gleichauf (plus 25), weshalb den Störchen bei einer Niederlage St. Paulis in Wiesbaden ein Remis reichen würde.

Besser stünden die Chancen noch bei einem eigenen Sieg gegen Hannover 96. Dann müsste auch St. Pauli gewinnen, um sich zum Meister zu krönen. Bei einer Kieler Niederlage wäre das Resultat der Kiezkicker in der Meisterfrage egal.

2. Liga heute live: Holt sich Fortuna Düsseldorf Rückenwird für die Relegation?

Auf Platz drei steht Fortuna Düsseldorf derweil als Relegationsteilnehmer fest. Seit Samstag ist auch der Gegner der Rheinländer bekannt: der VfL Bochum. Gegen den 1. FC Magdeburg geht es für das Team von Daniel Thioune nun darum, sich noch einmal Rückenwind für das am Donnerstag, 23. Mai, 20:30 Uhr, anstehende Hinspiel zu holen.

