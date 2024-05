Braunschweig. Der Profitraum ist für Fabian Vy-Ngoc geplatzt. Dafür bringt er sich zu 100 Prozent bei Vahdet ein. Auch am Sonntag gegen Ex-Klub Eintracht.

Fabian Vy-Ngoc zögert nicht lange: „Ich habe mit meiner Fußballkarriere Erfahrungen gemacht, die andere Menschen nie erleben werden, war in vielen Ländern, hab viel gesehen und extrem schöne Freundschaften geknüpft. Daher bereue ich nichts.“ Der 25-Jährige steht an einem Punkt, vor dem so gut wie jeder Fußballprofi zittert. Der Profitraum, für den er jahrzehntelang kämpfte, ist geplatzt.

Im Nachwuchsleistungszentrum von Eintracht Braunschweig gehörte der Außenbahnspieler lange zu den Besten, wodurch die Hoffnung auf die Karriere absolut realistisch schien. Bis zum letzten Sommer verdiente Vy-Ngoc mit seinem Herzenssport gutes Geld. Nun ist es aber vor allem die lange Krankenakte, die dem jetzigen Landesliga-Spieler einen Strich durch die Rechnung macht.

Erstes Aufeinandertreffen mit dem Ex-Klub

Mit dem TSC Vahdet flammen dennoch am Sonntag zwangsläufig Erinnerungen auf. So spielt der einstige Regionalliga-Akteur im Braunschweiger Duell um 17.30 Uhr gegen Eintracht Braunschweig II, die mit diesem Spiel den Meistertitel in der Landesliga perfekt machen kann. Es ist das erste Aufeinandertreffen mit dem Verein, der die mit Abstand längste Karrierestation des geerdeten Ex-Profis darstellt. Vielleicht wäre Fabian Vy-Ngoc sogar noch länger als die acht Jahre geblieben, wenn der Verein ihn und viele weitere Spieler nicht 2019 vor die Tür gesetzt hätte. „Es war damals schon ein unschönes Ende, gerade weil in der Saison einiges drin war“, bestätigt Vy-Ngoc. Eintracht Braunschweig meldete in diesem Jahr aufgrund der angespannten Finanzsituation die Profi-Reserve ab. Für Vy-Ngoc und die vielen anderen Teile der eingeschweißten Mannschaft hieß es daher Abschied nehmen. Vom Kapitel bleib ein kleiner Ausstand und eine Uhr als Abschiedsgeschenk.

Anschließend ging es für Vy-Ngoc, der schon mit 16 Jahren zu Hause auszog, über Lupo Martini und HSC Hannover bis zu Inter Leipzig. Die wohl kurioseste Fußballreise ereignete sich aber im Vorjahr. Für den Ex-Profi ging es nach Vietnam um im Heimatland seines Vaters in der ersten Liga vorzuspielen. „Das war schon Besonders. Der Fußball ist dort sehr professionell, technisch ist das Niveau hoch. Die Jungs können alle was am Ball“, bescheinigt Vy-Ngoc.

In Vietnam zum Zentrumsspieler umgeschult

Nur drei Ausländer darf jeder Verein aufbieten, diese Importspieler übernehmen dafür wichtige Positionen. Für den Außenbahnspieler ging es daher bei den Vereinen Sai Gon FC und Binh Dinh FC Topenland auf vorher ungewohnte Zentrumspositionen. Mit Erfolg: Vy-Ngoc wäre übernommen worden, wenn nicht schon wieder eine Verletzung die Zeit dort jäh beendete. Nun ging es im Sommer dafür zum TSC, das Profikapitel ist endgültig geschlossen. In seinen Mittzwanzigern hat Vy-Ngoc nun seinen ersten Job in einer Produktionsfirma angefangen, vorher war er nur im Familienrestaurant tätig. „Ich habe alles auf eine Karte gesetzt. Einen Traum aufzugeben tut immer weh, gleichzeitig bereue ich nichts. Wenn man mit sich ehrlich ist, lässt sich das besser akzeptieren“, gibt der charakterstarke Fußballer aus.

Bei Vahdet möchte er wieder den Spaß am Fußball finden, angesichts des Abstiegskampfs und neuerlichen Verletzungen gar nicht so leicht. Ex-Verein Eintracht gönnt Fabian Vy-Ngoc derweil den Aufstieg, was jedoch nicht heißt, dass er am Sonntag nicht 100 Prozent gibt. Vahdet braucht Punkte, kommt mit Rückenwind aus dem 0:1-Sieg in Helmstedt am Donnerstag und möchte die blau-gelbe Party crashen.