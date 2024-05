Madrid. Der Traum von Wembley ist für den FC Bayern geplatzt. Beim 1:2 in Madrid gibt es vor Abpfiff einen großen Schiedsrichter-Aufreger.

Auf dramatische Art und Weise ist der deutsche Rekordmeister FC Bayern München im Champions-League-Halbfinale bei Real Madrid gescheitert und hat so ein erneutes Duell im Finale im Londoner Wembleystadion gegen Borussia Dortmund verpasst. Trotz einer 1:0-Führung verloren die Bayern mit 1:2 (0:0).

Schiedsrichter Szymon Marciniak rückte in der Schlussphase des Spiels Real Madrid gegen FC Bayern in den Fokus. Matthijs de Ligt regt sich über einen Abseits-Pfiff auf, der den Ausgleich des Niederländers verhinderte. © Getty Images | Alexander Hassenstein

Besonders bitter für die Bayern: Schiedsrichter Szymon Marciniak aus Polen hatte kurz vor dem Ende der 15-minütigen Nachspielzeit einen Angriff der Bayern zu früh wegen einer vermeintlichen Abseits-Entscheidung abgepfiffen, der folgende Treffer von Matthijs de Ligt zum vermeintlichen Ausgleich zählte nicht. „Eine Riesen-Fehlentscheidung vom Schiedsrichter und vom Linienrichter“, sagte DAZN-Experte Michael Ballack.

Bayern-Trainer Thomas Tuchel tobt wegen Abseits-Entscheidung

Bayerns de Ligt, dessen Treffer nicht zählte, legte nach der Partie frustriert nach: „Ich finde das unglaublich, der Schiedsrichter muss es durchspielen lassen. Er hat sich entschuldigt, das hilft uns nicht mehr.“ Thomas Müller bezeichnete die Aktion als „absolut wild.“ Müller ergänzte: „Es gibt überhaupt keinen Grund, so früh abzupfeifen.“

Auch Bayern-Trainer Thomas Tuchel war nach dem Spiel erzürnt. Im Interview beim Streamingsender DAZN fand Tuchel deutliche Worte: „Das ist ein absolutes Desaster. Beim zweiten Tor für Real Madrid lassen sie auch weiterlaufen. Die Szene muss zu Ende gespielt werden, so ist die Regel. Den ersten Fehler macht der Linienrichter, den zweiten der Schiedsrichter.“

Auch Bayern-Star Harry Kane redete in der Schlussphase auf den Linienrichter ein. © AFP | JAVIER SORIANO

Real-Joker Joselu wendete das Spiel mit zwei ganz späten Toren (88. Minute/90.+1). Ausgerechnet der bis dahin wie ein Titan haltende Kapitän Neuer hatte beim 1:1 schwer gepatzt, als er einen harmlosen Schuss von Vinícius Júnior nach vorn abprallen ließ. Das Hinspiel war 2:2 ausgegangen.

FC Bayern erstmals seit 2012 ohne Titelgewinn

Alphonso Davies wurde so mit seinem 1:0 in der 68. Minute nicht zum Münchner Torhelden. Das Königsklassen-Finale am 1. Juni in London bestreiten nun Rekordsieger Real Madrid und Herausforderer Dortmund. Erstmals seit 2012 beenden die Bayern eine Saison ohne Titel.