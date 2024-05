Rom. Bayer 04 Leverkusen muss im Halbfinale der Europa League bei der AS Rom ran. Hier können Sie das Spiel heute ab 21 Uhr im Liveticker verfolgen.

Nationalspieler Robert Andrich will mit Bayer Leverkusen das Halbfinal-Hinspiel gegen die AS Rom mit Köpfchen angehen. „Grundsätzlich ist es immer unser Ziel, mit einem Sieg nach Leverkusen zurückzufahren. Aber wenn es jetzt in Rom in der 85. Minute 1:1 steht, dann wird es von uns sicher keinen Harakiri-Fußball geben. Wir werden in Rom auf Sieg spielen, aber nicht um jeden Preis“, erklärte der 29-Jährige im kicker. Hier können Sie das Spiel heute im Liveticker verfolgen.

AS Rom gegen Bayer Leverkusen heute im Liveticker

Für Andrich sei am Donnerstagabend (21.00 Uhr/RTL) alles in Ordnung „außer einer Niederlage. Wir sollten schon die Prämisse setzen, auf keinen Fall zu verlieren“, betonte Andrich. Die Wiederauflage des Halbfinals aus dem Vorjahr sei „ein heftiger Zufall“. Er hoffe, dass „es nicht die Neuauflage des Ergebnisses von 2023“ werde. Eine gelungene Revanche wäre für ihn „eine kleine Genugtuung“, so der Mittelfeldspieler.

Das letztjährige Halbfinal-Aus sieht Andrich im Nachgang als Ausgangspunkt der aktuellen Erfolgssaison. „Diese Niederlage gegen Rom war brutal hart, aber damals haben wir uns direkt geschworen, dass wir nächste Saison den nächsten Step machen wollen“, erzählte er: „Das war unser Antrieb nach dem sehr schmerzhaften Ausscheiden. Nach dem Motto: Dieses Jahr machen wir es besser und gehen noch einen Schritt weiter.“ Und jetzt gebe es „die Chance dazu“.

Bayer Leverkusen: Schick ist „bereit, ein paar Tore zu machen“

Stürmer Patrik Schick freut sich auf das Wiedersehen mit seinem Ex-Klub AS Rom. „Es ist schön, zurück zu sein. Ich bin bereit, ein paar Tore zu machen“, sagte der Tscheche selbstbewusst. Die in dieser Saison seit 46 Pflichtspielen immer noch ungeschlagene Werkself habe „die Chance, die Revanche zu schaffen“, sagte Schick, der das schmerzhafte Halbfinal-Aus im Vorjahr verletzungsbedingt noch verpasste.

Seit jenem bitteren Abend im Mai hat sich viel getan. Schick ist längst wieder in Topform, Bayer längst Meister und Triple-Anwärter - und bei der Roma hat mit Daniele De Rossi ein ehemaliger Mitspieler von Schick den Posten von Jose Mourinho auf der Trainerbank übernommen.

Der langjährige Kapitän der Römer sei „ein außergewöhnlicher Fußballer, ein echter Leader und eine große Persönlichkeit“ auf dem Platz gewesen, meinte Schick. Von 2017 bis 2019 standen die beiden 25 Mal gemeinsam auf dem Platz, stürmten unter anderem 2018 sensationell bis ins Halbfinale der Champions League und scheiterten dort erst an Jürgen Klopp und dem FC Liverpool.

„Ich erwarte, dass er als Trainer dasselbe macht wie auf dem Platz“, sagte Schick: „Er wird seinen Spielern vermitteln, bis zur letzten Minute zu kämpfen und alles für die Roma zu geben.“ mit sid

So spielen die Teams

AS Rom: Svilar - Karsdorp, Mancini, Smalling, Spinazzola - Cristante, Paredes, Lo. Pellegrini, Dybala, El Shaarawy - R. Lukaku

Bayer Leverkusen: Kovar - Stanisic, Tah, Tapsoba, Hincapie - G. Xhaka, Andrich, Witz, Grimaldo - Frimpong, Adli