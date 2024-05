Braunschweig. Braunschweigs Drittliga-Handballer können am Samstag im Heimspiel Staffelmeister werden. Doch das Team hat inzwischen andere Ziele.

Die Ausgangslage für die Drittliga-Handballer des MTV Braunschweig am Samstagabend (19.30 Uhr) im Heimspiel gegen SV Anhalt Bernburg ist klar. Mit einem Sieg über die Gäste aus Sachsen-Anhalt würde die Mannschaft von Trainer Volker Mudrow in der Sporthalle Alte Waage den Gewinn der Meisterschaft in ihrer Staffel Nord-Ost perfekt machen und sich damit auch die vermeintlich bessere Position für die Aufstiegsrunde sichern.

MTV gegen Bernburg wieder Favorit

Der Coach lässt keinen Zweifel daran, wie sehr er sich wünscht, dass sein Team diesen Auftrag erfüllt. „Egal, was danach noch kommt. Die Meisterschaft hat Bedeutung, und das kann uns dann keiner mehr nehmen“, freut sich Mudrow auf die Partie gegen Bernburg, die der MTV wie zuletzt fast immer in den vergangenen Monaten als Favorit angehen wird. Souverän haben sich die Braunschweiger bereits jetzt die Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur 2. Liga gesichert, Platz eins ist bei drei noch ausstehenden Spielen ebenfalls so gut wie eingetütet. Trotzdem hält die Mudrow-Sieben die Spannung seit Wochen hoch, gewann erst am vergangenen Samstag bei der HSG Ostsee sehr deutlich, trotz ein paar zusätzlicher Hindernisse.

Mudrow hat Hunger auf mehr

Mudrow ist sehr zufrieden mit der Einstellung seiner Spieler, und er hofft, dass sich daran auch durch einen Erfolg gegen Bernburg nichts ändert. „Durch die Staffelmeisterschaft soll unser Hunger nicht gestillt sein. Ich hoffe, das macht Hunger auf noch mehr. Unser Ziel ist nun der Aufstieg in die 2. Liga“, sagt der Trainer. Bereits in der vergangenen Spielzeit hatte er sich mit seiner Mannschaft für die Aufstiegsrunde qualifiziert, war dann dort aber letztlich recht weit entfernt von den beiden Aufstiegsrängen gewesen. In dieser Saison wirkt der MTV aber stärker und als Mannschaft ausgeglichener besetzt. Zudem hat sich der Modus geändert. Zwei K.o.-Runden sind nun zu überstehen.

Emsdetten oder Hildesheim als Gegner?

Deshalb sind die Hoffnungen der Braunschweiger auf die 2. Liga sicherlich nicht unrealistisch. Spannend wird dabei aber erst einmal die Frage, wer der erste Gegner wird, wenn Platz 1 dem MTV nicht mehr zu nehmen wird. Denn in der Nord-West-Staffel, aus der der Tabellenzweite als Aufgabe für das Mudrow-Team kommt, geht es eng zu. Hildesheim und Emsdetten liegen punktemäßig gleich auf, allerdings haben die Hildesheimer den direkten Vergleich gewonnen und das etwas leichtere Restprogramm. Die Braunschweiger müssen also eher mit Emsdetten als Gegner rechnen. „Wir behalten die Tabellensituation in dieser Staffel natürlich im Auge“, sagt Mudrow. Er will sein Team immerhin möglichst gut auf die Aufstiegsrunde vorbereiten.

Aber erst einmal gilt es, am Samstag gegen Bernburg die letzten Restzweifel an Platz 1 zu beseitigen. Die Braunschweiger hatten zuletzt mit einer kleinen Krankheitswelle zu kämpfen. So fehlte Linksaußen Bela Pieles im Training. „Es werden noch nicht alle bei 100 Prozent sein, aber ich hoffe auf eine komplette Truppe“, sagt Mudrow. Mit der will er sich die Meisterschaft holen und gleichzeitig den Hunger auf weitere Erfolge.