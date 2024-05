Dortmund. Borussia Dortmund empfängt am Mittwoch, 1. Mai, 21 Uhr Paris Saint-Germain zum Champions-League-Halbfinale. Das Spiel heute im Liveticker.

Borussia Dortmund hofft auf den ersten Einzug in das Champions League-Endspiel seit elf Jahren. Im ersten Halbfinal-Duell am Mittwoch (21 Uhr/DAZN) mit Paris Saint-Germain will sich der Tabellenfünfte der Fußball-Bundesliga eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am 7. Mai in der französischen Hauptstadt verschaffen. Hier können Sie das Spiel heute Abend im Liveticker verfolgen.

Borussia Dortmund gegen Paris Saint-Germain heute im Liveticker

Zur Erleichterung von Trainer Edin Terzic stehen gleich mehrere zuletzt fehlende Profis wie Emre Can, Ian Maatsen und Marcel Sabitzer wieder zur Verfügung. Selbst die Langzeitverletzten Donyell Malen und Sébastien Haller könnten eine Option sein.

Beide Teams standen sich bereits in der Gruppenphase gegenüber. Im September unterlag der BVB in Paris mit 0:2 und kam zwei Monate später daheim nicht über ein 1:1 hinaus. Dennoch lagen die Dortmunder in der Tabelle am Ende vor den Franzosen. „Mir ist es egal, ob wir die Außenseiter oder die Favoriten sind. Vielleicht sind wir das Team im Halbfinale mit dem größten Hunger“, sagte Fußball-Lehrer Terzic.

BVB: Riedle sieht Parallelen zum Champions-League-Sieg 1997

Karl-Heinz Riedle, Doppeltorschütze im Champions-League-Finale 1997, sieht Parallelen zwischen dem damaligen Triumph von Borussia Dortmund und der aktuellen Mannschaft. „Die Situation damals kann man tatsächlich mit der von heute vergleichen“, sagte der ehemalige Nationalspieler dem Portal ran in einem Interview. Riedle hatte mit zwei Toren im Finale damals gegen Juventus Turin maßgeblichen Anteil am Titelerfolg in der europäischen Meisterklasse vor 27 Jahren.

Mehr zum Champions-League-Halbfinale des BVB

BVB: Wiedersehen mit Dembélé – „Hat Lebensweise verändert“

BVB vor PSG-Duell: Trainer Terzic trifft den richtigen Ton

BVB gegen PSG und Dembélé: „Dortmund fehlen Klassespieler“

Sie seien im Halbfinale „irgendwie gegen Manchester United durchgekommen, obwohl wir eigentlich hätten verlieren müssen“, meinte der 58-Jährige. „Mit viel Glück haben wir gewonnen. Das zeigt: Im Fußball ist alles möglich. Trainer Edin Terzic hat es richtig gesagt: ‚Wenn man schon mal im Halbfinale ist, macht es auch Sinn, ums Finale zu kämpfen.‘“

BVB gegen FC Bayern im Finale? Neuauflage von 2013 möglich

Möglich wäre bei einem Weiterkommen von Dortmund gegen PSG, das seinerseits noch nie die Champions League gewann, auch die Wiederholung des deutschen Finales 2013 im Wembleystadion, als der BVB gegen Bayern München verloren hatte. „Es war ein Spiel auf Augenhöhe, leider mit dem glücklicheren Ende für den FC Bayern. Aber Dortmund wird es am Ende egal sein, auf welchen Gegner sie in einem möglichen Finale treffen würden. Wenn sie das schaffen, wäre es ein Wahnsinns-Erfolg“, sagte Riedle.

+++ Kohler, Tor-Fall, Lewandowski – so liefen die BVB-Halbfinals +++

Allerdings stehen die Bayern nach dem 2:2 durch einen späten Elfmeter-Gegentreffer vor heimischer Kulisse am Dienstagabend gegen Rekordgewinner Real Madrid selbst vor einer ganz schweren Aufgabe am Mittwoch kommender Woche bei den Königlichen. mit dpa