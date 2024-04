New York. Seit Februar spielt Dennis Schröder im Trikot der Brooklyn Nets. Seine Zukunft ist offen, der Braunschweiger hat aber eine klare Präferenz.

Nationalmannschafts-Kapitän Dennis Schröder möchte auch in der kommenden Saison in der NBA weiter für die Brooklyn Nets spielen. „Ich würde gerne bleiben, das ist keine Frage“, sagte Schröder der Deutschen Presse-Agentur am Mittwochabend (Ortszeit) nach dem endgültigen Verpassen der Play-offs. „Da muss man halt einfach nur schauen, ob das von beiden Seiten so ist und wie sie in die Zukunft gehen wollen.“ Sein Vertrag ist noch eine weitere Saison gültig. In der NBA sind jedoch Tauschgeschäfte zwischen Teams üblich, in diesem Fall würde Schröder von einer anderen Organisation weiter bezahlt.

Schröder spielt seit elf Jahren in der besten Basketball-Liga der Welt. Nach den Anfangsjahren bei den Atlanta Hawks lief er vor dem Wechsel zu den Nets auch schon in den Trikots der Oklahoma City Thunder, Los Angeles Lakers, Boston Celtics, Houston Rockets und Toronto Raptors auf. In Toronto unterschrieb er vor der Saison einen Vertrag über zwei Jahre und kam dann im Februar durch ein Tauschgeschäft nach New York. „Das mit Toronto war ein bisschen anders geplant“, sagte Schröder. Er habe aber noch immer viel Kontakt zu der Organisation. Er würde auch nicht sagen, „ich wollte niemals wieder in Toronto spielen“.