Saarbrücken. Drittligist 1. FC Saarbrücken kämpft gegen Zweitligist Kaiserslautern um den Einzug ins Pokalfinale. Das Spiel im Live-Ticker.

In Saarbrücken und dem Rest von Fußball-Deutschland ging der Blick heute sicherlich mehrfach gen Himmel. Hält das Wetter? Kommt Regen runter? Wenn ja: Wieviel wird es wohl werden? Das besondere Interesse am Wetter hängt vor allem mit der Austragungsstätte des heutigen DFB-Pokal-Halbfinals zusammen: Im Ludwigsparkstadion empfängt der 1. FC Saarbrücken den klassenhöheren Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern.

Die Hausherren, die sich in diesem Jahr als absolute Pokalsensation präsentieren, hatten in dieser Spielzeit schon mehrfach mit ihrem Rasen zu kämpfen, so musste das Viertelfinale gegen Bundesligist Borussia Mönchengladbach kurzfristig abgesagt werden. Beim Nachholspiel sicherte sich der Drittligist mit einem späten Tor den 2:1-Sieg.

„Die Favoritenrolle liegt ganz klar beim 1. FC Saarbrücken“, sagte FCK-Trainer Friedhelm Funkel. Vor dem Aus für Gladbach hatten die Saarbrücker schon Rekordmeister Bayern München und Eintracht Frankfurt aus dem Pokal gekickt. FCS-Trainer Rüdiger Ziehl zeigt sich dennoch zurückhaltend: „Für die Siege gegen Bayern, Frankfurt, Gladbach kann man sich nichts kaufen. Es ist eine nette Geschichte. Ich glaube, wir selbst wissen um die Rollenverteilung. Es ist normal, dass die Chancen gegen Kaiserslautern ein bisschen größer sind als gegen Bayern München. Aber wir wissen schon, dass Kaiserslautern Favorit ist.“

+++1. FC Saarbrücken gegen den 1. FC Kaiserslautern: Die Partie im Live-Ticker+++

Der Ansetzung des DFB-Pokals fiel auch das Gastspiel von Rot-Weiss Essen im Saarland zum Opfer. Ursprünglich wäre RWE am vergangenen Samstag (30. März) angereist. Doch Rasenexperten hätten festgestellt, dass der ramponierte Rasen im Stadion des 1. FC Saarbrücken keine zwei Partien innerhalb von vier Tagen verkraften kann. An verschiedenen Stellen des Spielfelds sei immer noch zu viel Wasser unter der Rasenoberfläche.

Da das DFB-Pokal-Halbfinale Vorrang genießt, musste die Meisterschaftspartie verschoben werden. Nachgeholt werden soll die Partie nun am 24. April. mit sid

Die Startaufstellungen:

Saarbrücken: Schreiber - Thoelke, Zeitz, Boeder - Rizzuto, Sontheimer, Gaus - Kerber, Rabihic - Brünker, Naifi

Kaiserslautern: Himmelmann - Toure, Tomiak, Elvedi - Zimmer, Niehues, Kaloc, Puchacz - Ritter - Hanslik, Redondo

Schiedsrichter: Fritz (Korb)

Zuschauer: 15.903 (ausverkauft)