Essen. Die deutsche Frauenfußball-Nationalelf bekommt es bei Olympia mit den USA zu tun. Auch die weiteren Gegner der DFB-Frauen sind nicht ohne.

Die deutschen Fußballerinnen haben für die Olympischen Spiele anspruchsvolle Aufgaben erwischt. Die Vize-Europameisterinnen treffen in der Gruppe B auf den viermaligen Olympiasieger USA, den WM-Vierten Australien sowie Sambia oder Marokko. Das ergab die Auslosung am Mittwochabend in Paris.

Gespielt wird zweimal in Marseille (25./28. Juli) sowie in Saint-Etienne (31. Juli). Die beiden Gruppenbesten kommen jeweils ins Olympia-Viertelfinale, dazu qualifizieren sich auch die beiden besten Dritten für die Runde der letzten Acht. Die beiden Teilnehmer aus dem afrikanischen Verband (CAF) werden Anfang April noch ermittelt.

Olympia: Deutschland startete in Lostopf zwei

Die Einteilung auf die Töpfe war nach der Platzierung in der Weltrangliste erfolgt. Durch die Konstellation mit zwei europäischen Teams in Topf 1 hatte bereits vor der Ziehung festgestanden, dass Deutschland aus Topf 2 in die USA-Gruppe kommt.

Durch den Auswärtssieg im Spiel um Platz drei der Nations League in den Niederlanden (2:0) hatte sich Deutschland, Olympiasieger von 2016, das letzte Europa-Ticket für den Kampf um die Medaillen in Paris (25. Juli bis 10. August) gesichert. - Die deutschen Spiele im Überblick:

25. Juli, 19.00 Uhr: Deutschland - Australien (Marseille)

28. Juli, 21.00 Uhr: USA - Deutschland (Marseille)

31. Juli, 19.00 Uhr: Sambia/Marokko - Deutschland (Saint-Etienne)

Deutschland bei Olympia: Die weiteren Gruppen

A: Frankreich, Kolumbien, Kanada, Neuseeland

C: Spanien, Japan, Nigeria/Südafrika, Brasilien

