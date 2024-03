Braunschweig. Gelingt die sportliche Qualifikation, will Löwen-Sportchef Nils Mittmann auch international starten – zurzeit sucht er Sponsoren.

Sportlich ist es noch ein weiter Weg bis zum Erreichen eines internationalen Wettbewerbs, doch derzeit liegen Braunschweigs Basketballer als Zehnter auf Kurs. Und wenn sie in dieser Saison tatsächlich entsprechend abschneiden, möchte Geschäftsführer Nils Mittmann diesen Schritt nun auch gehen. „Wir müssen versuchen, die Chance zu nutzen, es gibt ja immer nur gewisse Zeitfenster“, sagt er und fügt ungewohnt offensiv an: „Wir werden mit aller Macht probieren, das Bestmögliche herauszuholen und unsere Ambitionen umzusetzen.“

Denn, so macht der Löwen-Chef deutlich, es sei ja eines der Ziele des Braunschweiger Basketball-Programms, mittelfristig europäisch anzutreten. „Also müssen wir uns jetzt auch damit auseinandersetzen, wenn es möglich erscheint.“ Und so hat Mittmann in Gesprächen mit seinen Kollegen aus Rostock, Chemnitz und Göttingen, deren Klubs in dieser Saison im Fiba Europe Cup aktiv sind beziehungsweise waren, erörtert, was eine Teilnahme an diesem für die Löwen infrage kommenden Wettbewerb bedeuten würde.

Basketball Löwen Braunschweig wollen Kosten für EuropeCup durch Sponsoren decken

Das Ergebnis: „Man hat Ausgaben von 400.000 bis 500.000 Euro“, referiert der Braunschweiger mit Blick auf die Reise-, aber auch die Spieltagskosten. Aus den derzeitigen Mitteln sei ein internationaler Start also nicht darstellbar, betont er und setzt darauf, Werbepartner zu finden, „die einen Mehrwert darin sehen, dass ihre Marke international präsent ist.“

Lesen Sie mehr über die Basketball Löwen Braunschweig

Ernüchterung bei den Löwen Braunschweig nach der Hamburg-Pleite

Serie endet: Löwen Braunschweig beißen gegen Towers auf Granit

Kapitän Peterka sieht gute Play-in-Chancen für Braunschweiger

Braunschweiger Perspektive: Play-ins und europäische Spiele?

Ziel ist es, einen Europapokal-Start zum allergrößten Teil durch Sponsoren finanzieren zu lassen. Denn in welcher Höhe den Kosten auch Einnahmen entgegenstehen würden, ist kaum abzusehen. Mit großen Zuschauererlösen darf bei Wochentagsspielen erfahrungsgemäß nicht gerechnet werden. „Wir würden da jedenfalls nicht sehr euphorisch kalkulieren“, betont Mittmann.

Löwen-Geschäftsführer: Mit internationalen Auftritten „aus der Mittelmäßigkeit ausbrechen“

Derzeit stimmen sich die Löwen laut Geschäftsführer „in tieferen Gesprächsrunden“ mit ihren Werbepartnern ab, wie eine Europe-Cup-Strategie aussehen könnte. „Es gibt schon Unternehmen, die Interesse angemeldet haben“, sagt er zuversichtlich. Allerdings seien deren Budgets begrenzt. Mittmann wirbt jedenfalls nach Kräften um Unterstützung für das Vorhaben, sieht einen Mehrwert für alle Beteiligten.

„Durch die Teilnahme am internationalen Wettbewerb, die es im Braunschweiger Teamsport schon länger nicht mehr gab, wären wir etwas Besonderes und könnten der Stadt und uns die Möglichkeit geben, aus dieser Mittelmäßigkeit auszubrechen“, schwärmt der Ex-Profi. „Wir bekommen die Chance, mit überschaubaren Mitteln Braunschweig europaweit zu transportieren.“

Dennis Schröder und die Olympischen Spiele - ideales Momentum für die Löwen

Das Momentum sei ideal: Die Löwen feiern gerade auch beim Zuschauerinteresse und der Social-Media-Reichweite große Erfolge, und nach der Saison wird der Basketball-Standort Braunschweig mit Sicherheit über seinen Hauptgesellschafter Dennis Schröder als Weltmeister-MVP im Blick auf die Olympischen Spiele erneut große Aufmerksamkeit wecken. „Das ist eine optimale Zeit, um neue Kräfte zu mobilisieren“, sagt Mittmann und hofft auf eine Dynamik, die Türen öffnet.

Als Mensch, der stets die Nachhaltigkeit im Blick hat, denkt der Geschäftsführer aber nicht an ein einmaliges Mitspielen. Ein europäischer Start habe nur Sinn, wenn er von den Finanzen und Strukturen des Programms her ein Dauerthema werden könne, sofern der sportliche Erfolg stimme.

Europa-Start soll in Braunschweig Dauerthema sein und jungen Basketballern zweite Plattform bieten

„Wir werden es nicht um jeden Preis machen – wir müssen es mit einem gewissen organischen Wachstum schaffen“, sagt Mittmann und verweist auf Risiken, auf andere Klubs, die sich offensichtlich übernommen hatten und nach einem europäischen Abenteuer in der BBL ums Überleben kämpfen mussten.

Er arbeitet also an einem Modell, bei dem ein internationaler Auftritt der Löwen gleich eine entsprechende Basis für die nächsten Jahre legen würde. „Das müsste mit einer deutlichen Etatsteigerung verbunden sein, damit wir im Rahmen unseres sportlichen Konzepts eine feste zweite Spielplattform für unsere jungen Spieler schaffen können“, verdeutlicht Nils Mittmann und hofft: „Damit hätten wir dann auch noch eine ganz andere Strahlkraft bei den Spielern, wenn sie wissen, in Braunschwieg kann ich europäisch spielen.“

Ergebnisse, Zuschauer, Social Media stimmen - nur beim Budget hinken die Löwen hinterher

Denn es liegt angesichts des allgemeinen Aufschwungs der BBL auf der Hand: Wollen die Löwen ihre über drei Jahre entwickelten Aushängeschilder Nicholas und Brandon Tischler sowie Sananda Fru halten und neue Toptalente gewinnen, müssten sie wohl eine internationale Perspektive bieten. Der vergangene Sommer war diesbezüglich ernüchternd: Robin Amaize und Benedikt Turudic verließen Braunschweig, um in Rostock und Bonn europäisch zu spielen, auch wenn eine deutliche Gehaltssteigerung ebenfalls eine wichtige Rolle gespielt haben dürfte. Und außer Ferdinand Zylka bekamen die Löwen keinen deutschen Perspektivspieler hinzu.

Es sei schon gelungen, neue Sponsoring-Partner hinzuzugewinnen, berichtet Mittmann, ohne bereits Namen nennen zu wollen. Aber das reiche - unabhängig von einer eventuellen Europe-Cup-Teilnahme - noch nicht. „Denn dass wir für unsere finanziellen Verhältnisse überperformen, wie momentan, ist auf Dauer nicht leistbar“, betont der 44-Jährige und appelliert anhand der Erfolgszahlen der Löwen an die Wirtschaft der Region. „Wir liegen sportlich auf Platz zehn, im Zuschauerranking auf Platz sechs und bei Social Media inzwischen schon auf Platz vier der BBL“, verdeutlicht Mittmann. „Da kann es nicht so bleiben, dass wir etatmäßig nur auf Rang 17 liegen.“

Riesen Ludwigsburg – Löwen Braunschweig, Freitag, 20 Uhr, Dyn.

Info Europäischer Wettbwerb:

In der aktuellen Saison gingen zehn BBL-Klubs international an den Start: München und Berlin in der Euroleague, Bonn, Ludwigsburg und Oldenburg in der Champions League, Ulm und Hamburg im Eurocup sowie Göttingen, Chemnitz und Rostock im Fiba EuropeCup.

Dass BBL-Teams im rangniedrigsten Wettbewerb Titel gewinnen können, bewiesen der MBC (2004), Göttingen (2010) und Frankfurt (2015).

Die Braunschweiger hatten zuletzt 2021 auf einen internationalen Start verzichtet, obwohl das Team unter der Regie von Trainer Pete Strobl Tabellenneunter wurde. Die letzten Europapokal-Auftritte des Standorts liegen bereits 20 Jahre zurück.