Braunschweig. Die Landesliga-Fußballer gewinnen im Flutlicht-Pokal 8:2 gegen Bezirksligist Rot-Weiß Volkmarode. Zouaoui schafft einen Fünferpack.

Als letzter Verein hat Eintrachts U23-Team das Halbfinale des Wolters-Flutlicht-Pokals erreicht. Der Tabellenführer der Fußball-Landesliga bezwang den Bezirksligisten Rot-Weiß Volkmarode am Dienstagabend deutlich mit 8:2 (5:1). Die Kulisse, die an längst vergangene Zeiten des Traditionswettbewerbs erinnerte, passte zum spektakulären Spiel. Immerhin sahen an die 200 Zuschauer eine flotte Partie auf dem Kunstrasen des Nachwuchsleistungszentrums im Kennel.

Es dauerte nur wenige Spielminuten, bis die zahlreich angereisten Volkmaroder Fans erkennen mussten, dass ihrer Mannschaft ein heißer Abend bevorstehen würde. Zwei klasse herausgespielte Tore durch Eintrachts Rami Zouaoui sorgten schon früh für Ernüchterung. Dabei ähnelte ein Treffer dem anderen. Mit fein getimten Steckpässen hinter Volkmarodes Viererkette sorgten insbesondere Eintrachts Routiniers Damir Vrancic und Christan Ebeling mit präzisen Vorlagen für Erstaunen beim Gästeanhang. „Deren Tempo ist schon eine andere Nummer, da macht die Geschwindigkeit den Unterschied“, musste Volkmarodes 2. Vorsitzender Bernd Jähne neidlos anerkennen.

Wer nun dachte, die Blau-Gelben würden einen Gang zurück schrauben, sah sich getäuscht. Auch die Treffer zum 3:0 und 4:0 durch Ebeling und erneut Zouaoui ähnelten dem gleichen Muster. Belohnen für ihre sehr offensive Ausrichtung konnten sich die Volkmaroder dann aber auch noch. Den Abpraller nach Kramers fulminanten Lattenkracher, nutzte Marvin Thurau zum lautstark umjubelten 4:1. Keine Gnade kannte aber nochmals Zouaoui, der mit seinem vierten Treffer noch vor dem Wechsel auf 5:1 erhöhte.

Auch in der zweiten Spielhälfte wurde deutlich, dass Eintrachts Trainer Ridha Kitar seine Mannschaft aufforderte weiter Druck auszuüben: „Den Eindruck, wir würden jetzt lässig und überheblich agieren, wollte ich vermeiden. Außerdem geht´s am Samstag gegen den Tabellenzweiten aus Wolfenbüttel, da möchte jeder dabei sein. Eine bessere Motivation kann es nicht geben“, sagte der Coach.

Er sollte recht behalten, auch nach insgesamt fünf Auswechselungen in Hälfte zwei hielt seine Mannschaft das Tempo weiter hoch. Bei ihrem Keeper Finn Winter konnten sich die Gäste am Ende bedanken, nicht zweistellig verloren zu haben, mehrmals rettete er spektakulär. An den drei weiteren Gegentreffern nach der Pause war er machtlos. Wie groß der Ehrgeiz auch bei den erfahrenen Einträchtlern war, beweist auch die enorme Laufarbeit Vrancics, der zwar ohne Torerfolg blieb, dafür seine Mitspieler mit seiner Übersicht und Ruhe immer wieder bestens einsetzte. „Für uns ist er ein sehr wertvoller Faktor“, lobte ihn Kitar.

Keinen glücklichen Eindruck machte Volkmarodes Trainer Sascha Fassa nach Spielschluss. An der hohen Niederlage hatte er ziemlich zu kratzen: „Ich hätte mir ein besseres Ergebnis gewünscht, meiner Mannschaft kann ich aber keinen Vorwurf machen, die hat kämpferisch alles gegeben.“ Im Halbfinale muss Eintracht beim LTSV Lehndorf antreten. Der TSV Lamme empfängt die Freien Turner. Vom Veranstalter wurde für die jeweiligen Paarungen vorerst der 17. April terminiert.

Tore: 1:0 (12.) Zouaoui, 2:0 Zouaoui (17.), 3:0 Ebeling (21.), 4:0 Zouaoui (21.), 4:1 Thurau (33.), 5:1 Zouaoui (38.), 6:1 Queißer (57.), 6:2 Ben Skopljak (60.) per Kopfball, 7:2 Zouaoui (72.), 8:2 Ebeling (86.).