Dortmund. Borussia Dortmund will heute mit neuer Verteidigung ins Viertelfinale der Champions League. Hier gibt’s die Partie im Live-Ticker.

Ein 1:1 im Auswärtsspiel klingt für Borussia Dortmund schon mal nach einer guten Basis. Um in das Viertelfinale der Champions League einzuziehen, benötigt die Mannschaft von Trainer Edin Terzic heute Abend (21 Uhr/DAZN) allerdings einen Sieg über die PSV Eindhoven. Klar, dass dazu in erster Linie Tore von der Offensive nötig sind. Für den BVB ist aber die Defensive mindestens genauso wichtig. Und dafür gibt es ja einen Plan mit Mats Hummels.

BVB gegen PSV Eindhoven in der Champions League: Das Achtelfinal-Rückspiel heute im Live-Ticker

BVB gegen PSV Eindhoven in der Champions League: Hier geht es zum Ticker

Der 35 Jahre alte Innenverteidiger ist ein wichtiges Puzzle-Teil für den Einzug in das Königsklassen-Viertelfinale. Das liegt vor allem daran, weil der BVB gegen die PSV Eindhoven in der Abwehrzentrale auf Nico Schlotterbeck verzichten muss. Der Nationalspieler zog sich im Hinspiel vor drei Wochen eine Gelbsperre zu.

Im Gespräch: BVB-Kapitän Emre Can (re.) mit Trainer Edin Terzic. © DPA Images | Carmen Jaspersen

+++ Malen und Maatsen: Ein Duo mit Zukunft beim BVB? +++

Trainer Edin Terzic muss für das Duell mit den Niederländern die Abwehr noch weiter umbauen. Julian Ryerson (Hautentzündung) hat es nicht rechtzeitig zum Achtefinale geschafft. Niklas Süle rückt dafür auf die rechte Seite - und macht einen weiteren Platz im Zentrum frei. Den übernimmt dann neben Hummels Kapitän Emre Can. Dessen Aufgabe als Sechser wird an Salih Özcan übertragen. Ansonsten bleibt die Aufstellung im Vergleich zum 2:1-Sieg bei Werder Bremen am Samstag unverändert.

So spielt der BVB: Kobel - Maatsen, Hummels, Can, Süle - Özcan, Sabitzer, Brandt - Sancho, Füllkrug, Malen.

Nagelsmann verzichtet auf BVB-Star Hummels in den nächsten Länderspielen

Zuletzt war Mats Hummels bei Dortmunder Bestbesetzung hinten dran. Für Hummels ist dies eine knifflige Situation: Ersten Berichten zufolge wird Bundestrainer Julian Nagelsmann bei der Bekanntgabe seines DFB-Kaders für die beiden kommenden Knaller-Länderspiele in Frankreich (23. März) und gegen die Niederlande (26. März) auf den BVB-Star verzichten. Süle und Can übrigens auch. Aber dem Weltmeister von 2014 erschwert dies die Zukunftsplanung, denn sein Vertrag bei Borussia Dortmund läuft zum Saisonende aus.

Richtig zufrieden konnten sie zuletzt nicht sein: Reservist Mats Hummels klatscht trotzdem mit Trainer Edin Terzic ab. © dpa | Tom Weller

In der Hinrunde war Mats Hummels noch eine tragende Säule im Spiel des BVB, auf seine Leistungen in Abwehr konnte Edin Terzic bauen. Nun haben ihm andere Mitspieler den Rang abgelaufen. Ob er sich noch mal für ein neues Arbeitspapier beim BVB empfehlen kann?

+++ Terzic hofft auf laute BVB-Fans gegen PSV Eindhoven +++

Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke deutete jedenfalls an, dass die Zeichen im Sommer auf Trennung stehen können. Genau wie bei Marco Reus, dessen Vertrag auch im Juni endet. Watzke bei DAZN: „Irgendwann wird es soweit sein, dass wir zwei, die viel für Borussia Dortmund geleistet haben, verlieren. Aber das fängt man dann auf, das hat es immer schon gegeben.“ Watzke verwundert es jedenfalls nicht, dass Hummels zuletzt häufiger auf der Bank saß: „Wenn du auf das Karriereende zugehst, läuft das nicht linear ab. Deine Spieleinsätze werden nicht mehr. Man sieht das bei beiden. Sie sind nicht mehr bei jedem Spiel dabei, weil du auch längere Regenerationszeiten brauchst. Es ist nicht mehr so wie in ihrer besten Phase, als sie 45 Spiele von Beginn an gemacht haben.“

Seine Erfahrung ist gegen die PSV Eindhoven gefragt: Mats Hummels rückt heute für den BVB in die Startelf. © Getty Images | Christian Kaspar-Bartke

BVB-Sportdirektor Kehl: Hummels immer wieder in die Verantwortung nehmen

Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl sagte jedenfalls nach dem 2:1-Sieg bei Werder Bremen am vergangenen Wochenende über Mats Hummels und Marco Reus: „Wir sind froh, dass wir mit Marco und Mats zwei erfahrene Spieler in unserem Kader haben, die einen unglaublichen hohen Stellenwert haben, auf die man sich verlassen kann. Mir ist es wichtig, dass man in beide Richtungen sehr respektvoll miteinander umgeht, Entscheidungen des Trainers akzeptiert und die Jungs trotzdem immer wieder in die Verantwortung nimmt. Wenn man Hierarchien übertragen will – wie bei dem Wechsel des Kapitänsamtes –, ist es wichtig, dass man das gemeinsam bespricht.“

Verantwortung übernehmen – das kann Mats Hummels schon heute Abend dann wieder, wenn gegen die PSV Eindhoven der Einzug in die Runde der letzten Acht gelingen soll. Terzic: „Für uns ist es die Gelegenheit zu zeigen, dass die Saison noch lange nicht vorbei ist.“