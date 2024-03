London. Der FC Arsenal zieht dank eines 4:2-Siegs im Elfmeterschießen gegen den FC Porto ins Viertelfinale der Champions League ein.

Der FC Arsenal hat sein Achtelfinal-Trauma in der Champions League beendet. Die Gunners besiegten im Rückspiel den FC Porto mit 4:2 im Elfmeterschießen. Nach regulärer Spielzeit und Verlängerung hatte es 1:0 gestanden. Damit zog Arsenal erstmals seit 2010 ins Viertelfinale der Königsklasse ein. Zuvor waren die Londoner siebenmal in Folge in der ersten K.o.-Runde gescheitert. Das Hinspiel hatte das Team um den deutschen Nationalspieler Kai Havertz 0:1 verloren.

Im Elfmeterschießen verwandelte Havertz souverän, der frühere Leverkusener Wendell vergab dagegen, als er an David Raya scheiterte. Dann parierte der Spanier auch noch gegen Galeno und wurde zum Helden der Gunners.

Der FC Arsenal könnte auf den deutschen Rekordmeister FC Bayern München treffen

Leandro Trossard (41.) hatte im Spiel den Treffer der Gastgeber erzielt. Bei der Auslosung am Freitag könnte Arsenal auch auf den deutschen Rekordmeister Bayern München treffen.

In London entwickelte sich von Beginn an eine temporeiche Begegnung mit Chancen auf beiden Seiten. Trossard traf kurz vor dem Seitenwechsel zur Führung. Im zweiten Durchgang baute Arsenal nach einer kurzen Anlaufphase mehr Druck auf, doch ließ der Tabellenführer der englischen Premier League einige Möglichkeiten ungenutzt. Erst das Elfmeterschießen brachte die Entscheidung. SID