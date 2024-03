Liverpool. Zum wohl letzten Mal heißt es heute Jürgen Klopp gegen Pep Guardiola. Liverpool trifft auf Manchester City. Der Live-Ticker.

Jürgen Klopp hat Pep Guardiola in all den Jahren so manchen Albtraum beschert, doch nun ist das Ende der nächtlichen Qualen in Sicht. „Ich werde künftig besser schlafen“, sagte der Teammanager von Manchester City, als sein ewiger Rivale im Januar seinen Abschied aus Liverpool ankündigte. Am Sonntag stehen sich die beide Trainer-Riesen nun zum womöglich letzten Mal gegenüber - und es wird ein echter Showdown.

„Die Rivalität zwischen Jürgen Klopp und Pep Guardiola hat den englischen Fußball nicht nur geprägt, sie hat ihn auch verändert“, schrieb die BBC vor dem Spitzenspiel der Premier League (16.45 Uhr/Sky). Das Gipfeltreffen des Ersten gegen den Zweiten an der Anfield Road werde „ein passenden letztes Kapitel“ der ewigen Saga zwischen Pep und Klopp. Nur ein Punkt trennt die Titelkandidaten derzeit.

Premier League: Liverpool gegen Manchester City: Das Spiel heute im Live-Ticker

Ein allerletztes Wiedersehen wäre zwar auch im FA Cup noch möglich, beide Klubs sind am kommenden Wochenende im Viertelfinale im Einsatz. Doch vieles deutet darauf hin, dass es nach elf Jahren das finale Duell wird - vielleicht sogar für immer. Erstmals begegnet waren sich Klopp und Guardiola im Jahr 2013 in Deutschland, als Klopp den BVB und Guardiola die Bayern trainierte.

Jürgen Klopp führt knapp im Duell gegen Guardiola

Seither ärgert Klopp den Katalanen immer wieder, nach Siegen steht es sogar 12:11 für den Deutschen. „Liverpool spukt in Peps Kopf herum, sie sind sein größter Albtraum“, sagt der ehemalige Reds-Profi John Aldridge. Tatsächlich konnte auf der Insel zuletzt nur Liverpool den mit reichlich Geld aus der Wüste alimentierten Überfliegern aus Manchester dauerhaft halbwegs das Wasser reichen.

+++ Hamann glaubt an Liverpool im Titelduell mit Manchester City +++

Auch diesmal flogen vor dem Duell Giftpfeile hin und her - allerdings zwischen den Spielern. City sei eine „Maschine, die gebaut wurde, um zu gewinnen“, sagte Liverpools Abwehrspieler Trent Alexander-Arnold dem Magazin FourFourTwo und folgerte: „Unsere Titel haben eine größere Bedeutung“. Sein Gegenüber Erling Haaland konterte kühl: „Sie können reden, so viel sie wollen, mir egal. Ich weiß, wie es sich anfühlt, das Triple zu gewinnen - ziemlich gut. Ich glaube, er weiß es nicht.“

Großer Respekt zwischen Jürgen Klopp und Pep Guardiola

Vom „Krieg der Worte“ („War of Words“) schrieb daraufhin der Daily Express. Klopp und Guardiola ließen es dagegen ruhig angehen - und voller Respekt. „Jürgen ist ein unglaublicher Trainer, und ich denke, er ist auch ein unglaublicher Mensch“, sagte Guardiola.

Klopp wiederum lobte sein Gegenüber am Freitag über den grünen Klee: „Ich weiß, dass ich auch gut bin. Aber für mich ist Pep der Beste. Ich habe eine positive Bilanz gegen ihn. Keine Ahnung, wie das passiert ist.“