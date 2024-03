Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach trifft heute im Derby auf den 1. FC Köln. Auf den FC Bayern wartet eine Pflichtaufgabe. Der Live-Ticker.

Der FC Bayern München bestreitet das Bundesliga-Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 mit Konrad Laimer und Alphonso Davies. Der Österreicher Laimer rückt am Samstag für den gelb-gesperrten Aleksandar Pavlovic in die Startelf. Es ist der erste Einsatz für den länger verletzten Laimer von Beginn an seit Ende Januar. Nach seiner Muskelverletzung war der Defensivspieler zuletzt wieder zu Einsätzen als Joker gekommen. Davies bekommt als Linksverteidiger den Vorzug vor Raphaël Guerreiro, der auf der Bank Platz nimmt.

Ansonsten vertraut Trainer Thomas Tuchel der Mannschaft, die am Dienstag in der Champions League gegen Lazio Rom den Viertelfinal-Einzug perfekt machte.

Borussia Mönchengladbach trifft zeitgleich auf den 1. FC Köln. Am Vorabend des Derbys zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln hat die Polizei Problemfans beider Lager nach gewalttätigen Auseinandersetzungen getrennt und über 200 Personen in Gewahrsam genommen. 131 waren dem Kölner Lager zuzurechnen, 74 dem Gladbacher.Mehr Infos zur Randale vor dem Derby gibt es hier.

So steht es auf den Bundesliga-Plätzen

Gladbach - 1. FC Köln 1:1

FC Bayern - Mainz 05 2:1

Augsburg - Heidenheim 1:0

RB Leipzig - Darmstadt 1:0

Gladbach-Trainer Gerardo Seoane steht vor dem Derby gegen den 1. FC Köln unter Druck. © Getty Images | Lars Baron

Gladbach gegen 1. FC Köln: Die Aufstellungen

Mönchengladbach: 33 Nicolas - 29 Scally, 30 Elvedi, 39 Wöber, 20 Netz - 8 Weigl, 10 Neuhaus - 9 Honorat, 17 Kone - 19 Ngoumou - 13 Jordan. - Trainer: Seoane

Köln: 1 Schwäbe - 18 Carstensen, 4 Hübers, 24 Chabot, 35 Finkgräfe - 8 Huseinbasic, 6 Martel - 37 Maina, 40 Alidou, 11 Kainz - 23 Adamyan. - Trainer: Schultz

Schiedsrichter: Felix Zwayer (Berlin)

Zuschauer: 54.042 (ausverkauft)