Braunschweig. Von Hausaufgaben im Dojo bis zur Weltmeisterschaft in Las Vegas: Braunschweiger Familie meistert Alltag rund um Brazilian Jiu-Jitsu.

Die Familie Fuhs kämpft gemeinsam: Mama Claudia, Papa Sebastian, die Töchter Hannah (15), Emma (11) und der Sohn Justus (14) trainieren gemeinsam „Brazilian Jiu-Jitsu“ (BJJ) in der Academia Braunschweig. Fast täglich ist die Familie im Dojo, selbst Hausaufgaben macht die kleinste Tochter manchmal dort. „Wir wollen eine familiäre Atmosphäre schaffen“, erzählt ihr Trainer Onur Yasar.

Wie es dazu kam, dass letztendlich die ganze Familie Jiu-Jitsu trainiert? „Aus Versehen!“, scherzt Mutter Claudia. Angefangen habe alles mit Vater Sebastian Fuhs: „Ich wollte mich fit halten und habe hier in der Academia angefangen.“ Mutter Claudia fand es zu umständlich, unterschiedlichen Sportzu machen: „Ich dachte mir: Wir können zu Hause nicht immer Klatsch-ab machen, einer geht hier und der andere da hin - wir brauchen was zusammen!“ Die beiden organisierten freitags einen Babysitter und gingen fortan gemeinsam ins Dojo. „Damit wir uns auch mal sehen in der Woche“, ergänzt sie lachend. Das war im Spätsommer 2016. Schritt für Schritt kamen auch die Kinder dazu.

Die Kinder Hannah und Justus kämpfen inzwischen sogar im Bundeskader

Die jüngste Tochter Emma ergänzt: „Es war Gruppenzwang!“ Sie lächelt verschmitzt und stellt richtig: „Ich bin sehr gerne mit der Familie in der Halle“. Begonnen habe sie in der Academia mit Capoeira, dem brasilianischen Kampfstil, der tänzerisch und kooperativ ausgeübt wird. Doch inzwischen eifert sie ihren älteren Geschwistern beim BJJ nach.

Denn Hannah und Justus Fuhs kämpfen beide im Nachwuchs-Bundeskader. Hannah tritt seit 2022 im BJJ auf Turnieren an, seit 2023 ist sie im Bundeskader und gewann die deutsche Meisterschaft. Vor der Corona-Pandemie hatte sie bereits an Judo-Turnieren teilgenommen. „Aber Judo macht nicht so viel Spaß“, sagt sie. Dank ihrer Berufung in den Bundeskader lädt sie der Deutsche Ju-Jutsu Verband (DJJV) zu internationalen Turnieren ein. „Das ist schon ziemlich nice“, erzählt Hannah. Der DJJV gehört zur Ju-Jitsu International Federation (JJIF), dem wichtigsten Weltverband des Ju-Jutsu. Justus folgt seiner Schwester nun in den Bundeskader. „Ich will Medaillen gewinnen“, sagt er selbstbewusst. Vielleicht schon bei der diesjährigen Weltmeisterschaft auf Kreta.

Die Braunschweiger Familie spezialisierte sich auf den Bodenkampf

Ju-Jutsu und Brazilian Jiu-Jitsu gehören dort unterschiedlichen Kategorien an. Während Ju-Jutsu auch Schläge und Tritte umfasst, geht es beim BJJ nur um den Bodenkampf: Würge- und Hebeltechniken zielen darauf ab, dass der Gegner aufgibt. BJJ-Kämpfer schlagen und treten nicht. Deshalb firmiert BJJ in der Ju-Jitsu International Federation als Unterkategorie mit der Bezeichnung Ne-Waza, was sich mit „Bodentechniken“ übersetzen lässt.

Da es für Brazilian Jiu-Jitsu zusätzlich einen eigenen, alteingesessenen Verband gibt, den IBJJF (International BJJ Federation), gibt es pro Verband eigene Welt- und Europameisterschaften. Tochter Hannah reiste 2023 für den deutschen Verband zur Weltmeisterschaft nach Astana in Kasachstan. „Ohne Eltern“, sagt Mutter Claudia, während Sorge und Bewunderung in ihrer Stimme mitklingt. „Dieses Jahr bin ich auch in den Bundeskader gekommen“, erzählt Bruder Justus. Die beiden werden im April bei der Europameisterschaft in Bukarest antreten.

Die Familie Fuhs und Trainer in der Academia Braunschweig, v.li.: Trainer Onur Yasar, Sebastian, Hannah, Emma, Justus und Claudia Fuhs © regios24 | Darius Simka

Ob Urlaub, Wäsche oder Schule: Jiu-Jitsu strukturiert den Alltag der Familie Fuhs

Doch die Familie Fuhs reist auch zusammen zu Wettkämpfen - Familienurlaub, sozusagen. Im Januar errangen Claudia, Sebastian und Hannah alle drei eine Bronzemedaille bei der Europameisterschaft der IBJJF in Paris. Im vergangenen Jahr plante die Familie eine Reise nach Vancouver und entdeckte dabei zufällig auch einen Wettkampf vor Ort. Die Familie reiste dafür extra einen Tag früher an, als ursprünglich geplant. Jiu-Jitsu ist ein sehr großer Faktor in der Familie.

Dass sich so viel um den Sport dreht, hat auch seine Nachteile. Emma, die jüngste, muss manchmal zu Hause bleiben, wenn ihre Geschwister auf Turniere fahren. Die werden dafür von der Schule für den Sport freigestellt, aber Emma muss in den Unterricht. Doch nicht nur das: „Die letzten beiden seiner Geburtstage war Papa auf Turnieren!“, erzählt sie. Er begleitete unter anderem Tochter Hannah zur Jugendeuropameisterschaft nach Dublin. Für die gesamte Familie wären diese Trips zu teuer. Und so sind oft einzelne Familienmitglieder an den Wochenenden weg.

Auch im Alltag nimmt der Sport viel Raum ein. „In Form von Wäsche“, sagt Claudia. „Für fünf Leute wasche ich fünf Gis - das sind direkt zwei Waschmaschinen.“ Gi ist die Bezeichnung für die traditionellen Kampfanzüge. Die geteilte Leidenschaft habe aber sehr positive Effekte, sagt Vater Sebastian: „Das Schöne ist, dass wir diesen Sport zusammen machen. Als Familie verbringen wir Zeit auf der Matte.“ Der Dojo sei ein zweites zu Hause.