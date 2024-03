Braunschweig. Braunschweigs Drittliga-Handballer können sich auf dem Weg in die Aufstiegsrunde nur noch selbst stoppen. Das soll aber nicht passieren.

Die Siegesserie der MTV-Handballer in der 3. Liga ist beeindruckend. Im September haben sie in Rostock ihre letzte Niederlage kassiert, seitdem eilen die Braunschweiger in der Staffel Nord-Ost von Erfolg zu Erfolg. Die vergangenen sechszehn Spiele wurden allesamt gewonnen.

Im nächsten Heimspiel am Samstag (19.30 Uhr) in der Sporthalle Alte Waage soll die Serie aus MTV-Sicht gegen Eider Harde selbstverständlich nicht enden. Die Mannschaft von Trainer Volker Mudrow will ihren Erfolgsweg fortsetzen und einen weiteren Schritt in Richtung Aufstiegsrunde machen. Aber der MTV-Coach ist bemüht, das Fell des Bären nicht zu früh zu verteilen. Denn noch ist sein Team bei zehn ausstehenden Spielen trotz eines klaren Vorsprungs auf Platz 3 nicht am Ziel.

Die Konzentration hochhalten

„Wir haben eine gute Serie und gerade erst die Mannschaften geschlagen, gegen die wir in der Hinrunde verloren haben. Besser geht es nicht“, findet Mudrow. Aber nun sei es die Kunst, angesichts der komfortablen Tabellensituation nicht in Überheblichkeit zu verfallen. „Wir wollen weiter locker bleiben, weiter mit Spaß und Freude die Spiele angehen. Aber aus Lockerheit darf auch keine Nachlässigkeit werden“, warnt Mudrow. Denn selbst wenn sich sein Team auf dem Weg in die Aufstiegsrunde eigentlich nur noch selbst stoppen kann, geht es darum, die Konzentration hochzuhalten. „Wir wollen uns ja auch entwickeln und besser werden, gerade mit Blick auf die Aufstiegsrunde“, sagt Mudrow.

Bisher haben seine Spieler die Balance zwischen Lockerheit und Ernsthaftigkeit ganz gut hinbekommen. Und aktuell deutet wenig darauf hin, dass sich daran durch die jüngsten Siege gegen die Spitzenteams Berlin, Rostock und Magdeburg und der Übernahme der Tabellenführung etwas geändert hat. „Es gibt noch weitere gefährliche Gegner. Wir müssen konzentriert bleiben und weiter versuchen, Spiel für Spiel zu gewinnen“, sagt der routinierte Kreisläufer Nikolaos Tzoufras.

Tzoufras wieder mit Handy an der Bank

Er wird auch im Spiel gegen Eider Harde immer mal sein Handy im Blick haben. Denn seine Frau erwartet in diesen Tagen ein Kind. „Es könnte jeden Moment so weit sein“, sagt Tzoufras. Beim vergangenen Heimspiel vor einer Woche gegen Magdeburg, wo er sieben Tore erzielte, hatte er daher schnell seine Tasche gepackt und sich auf den Weg nach Hause, in die Nähe von Hildesheim, gemacht. „Ich gehe jetzt schnell duschen und sehe dann, ob es meiner Frau gut geht“, waren seine Worte kurz nach dem Schlusspfiff.

Es könnte also auch sein, dass sich Mudrow auf einen kurzfristigen Ausfall des Griechen einstellen muss. Aber bereits beim Sieg in Rostock hatten die Braunschweiger das gut kompensieren können. Zumal ansonsten, von Mika Hoyer abgesehen, alle beim MTV an Bord sind. Gegen Magdeburg hatte noch Julius Bausch wegen einer Grippe gefehlt. Doch beim Abschlusstraining am Donnerstag war der Rückraumspieler zurück. Gute Voraussetzungen also, dass die Siegesserie der Braunschweiger weitergeht - mit der nötigen Lockerheit, aber auch der gebotenen Ernsthaftigkeit.