Heerenveen. Gegen die Niederlande müssen die deutschen Fußballerinnen gewinnen, um sich für Paris zu qualifizieren. Die Partie im Live-Ticker.

Die Rechnung ist eine einfache: Gewinnen die deutschen Fußballerinnen das Spiel um Platz drei der Nations League gegen die Niederlande, hat sich die Mannschaft von Interimstrainer Horst Hrubesch einen Startplatz für die Olympischen Spiele in Paris gesichert. Um 20.45 Uhr kämpfen Kapitänin Alexandra Popp und ihre Mannschaftskolleginnen um das letzte Ticket. Bereits qualifiziert sind die beiden Finalteilnehmer Frankreich und Spanien.

Übertragen wird die Partie auf ZDF, der Anpfiff ist um 20.45 Uhr, die Übertragung startet um 20.15 Uhr. Sven Voss moderiert gemeinsam mit Expertin Kathrin Lehmann, Kommentator des Spiels ist Gari Paubandt.

23 Spielerinnen stehen Hrubesch zur Verfügung. Erstmals nominiert wurde Vivien Endemann vom VfL Wolfsburg. Abwehrspielerin Pia-Sophie Wolter von Eintracht Frankfurt ist nach längerer Zeit wieder im Kreis der Frauen-Nationalmannschaft dabei. Lena Oberdorf vom VfL Wolfsburg und Lea Schüller vom FC Bayern München kehrten zurück ins DFB-Aufgebot, nachdem sie die vergangenen Nations-League-Spiele gegen Dänemark und Wales verletzungsbedingt verpasst hatten. Beide kamen bei der knappen Niederlage gegen Frankreich von Beginn an zum Einsatz.

Deutschland gegen die Niederlange - die Partie im Live-Ticker

20.15 Uhr: Herzlich willkommen zum Live-Ticker. Noch eine halbe Stunde, dann rollt Ball im Spiel um Platz drei zwischen Deutschland und den Niederlanden. Im Finale traf gerade Spanien auf Frankreich. Die Spanierinnen setzten sich durch Tore von Aitana Bonmati (32.) und Mariona Caldentey (53.) durch.

20.30 Uhr: Mit folgender Startelf gehen die Deutschen in die Partie: Frohms - Gwinn, Hendrich, Hegering, Linder - Nüsken, Oberdorf, Brand, Lohmann, Bühl - Popp.

Die Niederländerinnen, die im Halbfinale gegen Spanien unterlagen, stellt folgende Elf: van Domselaar - Casparij, Dijkstra, Janssen, Brugts - Groenen, Spitse, van de Donk - Beerensteyn, Kaptein, Martens.

20.40 Uhr: Die Mannschaften stellen sich für die Nationalhymnen auf.

20.44 Uhr: Zwei Veränderungen hat Trainer Hrubesch im Vergleich zur Halbfinal-Niederlage gegen Frankreich vorgenommen: Sydney Lohmann und Jule Brand sind dieses Mal von Beginn an dabei.

1. Minute: Los geht‘s.

2. Minute: Erstes Foulspiel an Kapitänin Alexandra Popp. Erster Freistoß für das DFB-Team. Klara Bühl tritt aus 25 Metern zum Freistoß an, schießt den Ball aber deutlich am Tor vorbei.