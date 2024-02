München. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus legt nach beim FC Bayern: Im Vorstand des Rekordmeisters säßen die falschen Leute – nämlich nur Fans.

An diesem Montag soll Max Eberl beim FC Bayern München zum Sportvorstand berufen werden – für Lothar Matthäus ist dies eine notwendige Ergänzung der Führungsebene, denn der Rekordnationalspieler sieht im Vorstand des FC Bayern nicht ausreichend Qualität. „Es sind reine Fußballfans“, sagte der 62-Jährige der Augsburger Allgemeinen, „beim Vorstand kommen Jan-Christian Dreesen, Michael Diederich, Andreas Jung aus dem Finanzsektor, Präsident Herbert Hainer aus der Wirtschaft. Wenn einer aus dieser Riege aufsteht und eine Rede hält: Glauben Sie, dass der die Spieler erreicht? Wer steht dann da auf?“

Lothar Matthäus vermisst die Kraft des FC Bayern

Lothar Matthäus blickt skeptisch auf die Vorstandsarbeit beim FC Bayern München. © dpa | Rolf Vennenbernd

Dass der FC Bayern in diesem Jahr voraussichtlich nicht die Deutsche Meisterschaft gewinnen wird, bringt Lothar Matthäus auch mit fehlender Fußballkompetenz in der Führung des Rekordmeisters in Verbindung. „Ich weiß, wie es war, wenn Franz Beckenbauer nach einer Niederlage von der Uwe-Seeler-Traditionsmannschaft losgepoltert hat“, sagte Matthäus. „Da bist du selbst als Nationalspieler strammgestanden. Und das meine ich: Das ist die Kraft von FC Bayern München!“

+++ Nach Aus beim FC Bayern: Tuchel kann die Münchener blamieren +++

Es brauche aus seiner Sicht „Leute, die nicht nur auf Bilanzen gucken, sondern sich auch im Sport auskennen“. Alle würden den Fußball lieben, „aber sie sind eben nicht Hoeneß, Rummenigge oder Beckenbauer“. Bereits neulich hatte Matthäus in einer Sky-Kolumne geschrieben, dass er sportliches Fachwissen vermisse: „Wer von ihnen hat als Spieler Meisterschaften gewonnen? Es ist niemand da, der Stallgeruch mitbringt.“

Laut Matthäus fehle die Energie beim FC Bayern, sich nach Niederlagen zu reiben und anschließend zielgerichtet zu entscheiden: „Jetzt soll alles fein und nett sein – aber Bayern München ist nicht fein und nett, sondern da poltert es auch mal, da wird es auch mal laut, das gehört dazu.“

Matthäus blickt zu Bayer Leverkusen: Die machen es Bayern München vor

Womöglich gelingt es Max Eberl ja, künftig diese Lücke zu schließen und auch Bindeglied zur Mannschaft zu werden. Bayer Leverkusens Höhenflug verbindet Lothar Matthäus auch mit einem Namen in der Vereinsführung: „Leverkusen setzt im Management mit Simon Rolfes auf eine Figur, die als Kapitän Vereinsgeschichte geschrieben hat. Du blickst als Spieler anders auf solche Personen, das ist einfach so. Und sie wissen, wie wichtig es ist, dass alle in dieselbe Richtung wollen.“