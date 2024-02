Braunschweig. Die Siegesserie der Braunschweiger Handballer geht weiter. Mit einem 36:30 gegen Magdeburg bauen sie ihre Tabellenführung sogar aus.

Erst in der vergangenen Woche haben die Handballer des MTV Braunschweig mit einem Sieg bei Empor Rostock die Tabellenführung in ihrer Drittliga-Staffel erobert. An diesem Wochenende haben sie ihren Vorsprung als neuer Spitzenreiter gleich mal ausgebaut. Während sie ihr Heimspiel gegen SC Magdeburg II mit 36:30 (18:16) gewannen, ließ Rostock ein zweites Mal in Folge Federn und verlor gegen die zweite Mannschaft der Füchse Berlin mit 28:33. Damit ist der MTV dem Konkurrenten um Platz 1 nun um vier Punkte enteilt.

Viel wichtiger ist aber die Frage, ob die Braunschweiger überhaupt noch aufgehalten werden können auf dem Weg in die Aufstiegsrunde, für die am Ende der regulären Saison der zweite Rang reicht. Denn mit Magdeburg räumte die Mannschaft von Trainer Volker Mudrow trotz einiger Schwächephasen am Samstagabend vor mehr als 1000 Zuschauern in der Sporthalle Alte Waage letztlich souverän das nächste Schwergewicht aus dem Weg. Der SC ist Tabellenvierter, konnte den Siegeszug des MTV aber trotz kurzzeitiger Führung nicht stoppen. Die Braunschweiger feierten ihren 16. Erfolg in Serie.

Die Siegesserie des MTV ist kaum zu glauben

„Das glaubt man gar nicht“, sagte MTV-Torwart Mustafa Wendland glücklich aber fast ein wenig ungläubig angesichts dieser Siegesserie seiner Mannschaft. „Ich habe ja schon vieles erlebt im Handball“, fügte der 32-Jährige hinzu, „aber die Erfolgswelle, auf der wir reiten, und wie wir uns seit Saisonbeginn entwickelt haben, das ist der Wahnsinn“, so der Schlussmann, der gegen Magdeburg erneut gemeinsam mit Niklas Mellmann ein gutes Torwart-Duo bildete. Im Moment wirkt der MTV fast unbesiegbar. Selbst kleine Schwächephasen wie nun gegen die SC-Reserve steckt die Mannschaft gut weg, findet immer wieder Antworten und zeigt dabei vor allem ihre starke Ausgeglichenheit. Wenn es eng wird, gibt es beim MTV inzwischen viele Spieler, die dem Spiel mit einer guten Aktion eine Wendung geben können.

Gegen Magdeburg hatte Abwehr-Spezialist Niklas Mühlenbruch zwei solcher Momente, in denen das Publikum in der fast bis zum letzten Platz gefüllten Halle begeistert applaudierte. Einmal war das in der ersten Hälfte, als Mühlenbruch mit einem sensationellen Treffer einen Fünf-Tore-Vorsprung für den MTV herstellte. Einen etwas zu langen Pass von Bela Pieles nach einem Ballgewinn hatte der Braunschweiger mit einem Sprint über den ganzen Platz noch kurz vor dem Kreis erlaufen, im Fallen und aus spitzem Winkel drehte er dann den Ball noch spektakulär ins Tor. „Mühle, Mühle, Mühle“, hallte es begeistert durch die Alte Waage. „Der zaubert ja richtig“, rief einer der Zuschauer.

Mühlenbruch dreht den Ball noch ins Tor

Und selbst Mühlenbruch wusste sich kaum zu erklären, wie er den Ball in dieser Szene noch am gegnerischen Torwart vorbeibekommen hatte. „Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe“, sagte das MTV-Eigengewächs lachend. „Der Ball kommt ein bisschen zu weit für mein langes Tempo, deswegen musste ich nochmal ordentlich sprinten. Dann laufe ich eigentlich schon gegen die Wand hinten, irgendwie haben ich den dann noch aus dem Handgelenk reingedreht“, beschrieb er seinen Treffer mit einer gesunden Portion Selbstironie.

Doch „Mühle“ ist beim MTV nicht nur für Scherze zuständig. In der Deckung zeigte er erneut, dass er zupacken und Bälle erobern kann und lieferte mit seinem Mitspieler über die gesamte Spielzeit betrachtet wieder eine gute Abwehr-Leistung ab. Und in der zweiten Hälfte war er dann noch mal für einen „Big Point“ zuständig. Als die Magdeburger nämlich wieder herangekommen und zwischenzeitlich sogar kurz in Führung gegangen waren, brauchte der MTV wieder seine Jawohl-Momente. Einen davon lieferte Mühlenbruch, als er kurz nach einem Tor des MTV noch im Spielaufbau den Gästen den Ball stibitzte, allein aufs Tor zulief und zu einem Vier-Tore-Vorsprung verwandelte (52.). Das roch bereits nach Entscheidung.

Tim Otto übernimmt Verantwortung

Mühlenbruch war aber nicht der einzige „Zauberer“ der Braunschweiger an diesem Tag. Als es in der zweiten Hälfte eng wurde, zeigte vor allem Rückraumspieler Tim Otto seine Klasse. Mit starken Anspielen, mit wichtigen Toren und auch einem genialen Moment. Mitte der zweiten Hälfte übernahm Otto bei Gleichstand Verantwortung, zog zum Tor, schloss ab und reagierte dann nach einer Abwehr des Torwarts blitzschnell. Mit einem Hechtsprung flog er in den Kreis, schnappte sich den Ball und warf ihn noch in der Luft mit einer Drehung kurz vor dem Aufkommen ins Netz. Ein Tor, das begeisterte und eines, das seiner gerade etwas wankenden Mannschaft wieder Mut gab.

Eng wurde es anschließend trotzdem nochmal, doch die Braunschweiger besaßen in dieser Partie nicht nur ihre beiden „Zauberer“ Mühlenbruch und Otto, sondern ein starkes Team, in dem Kreisläufer Nikolaos Tzoufras mit sieben Treffern bester Torschütze wurde. Wenn Mudrows Spieler so weitermachen, können in dieser Saison noch viele Gegner kommen. Die Qualifikation für die Aufstiegsrunde wird ihnen dann wohl kaum noch zu nehmen sein.