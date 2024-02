Essen. In der 2. Bundesliga hat der 1. FC Kaiserslautern deutlich gegen den KSC verloren. Hertha BSC verpasst den dritten Sieg in Serie.

Bei der Heimpremiere von Trainer-Altmeister Friedhelm Funkel hat der 1. FC Kaiserslautern eine herbe Niederlage kassiert. Am 23. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga verloren die Pfälzer das Südwestderby gegen den Karlsruher SC verdient mit 0:4 (0:0). Während die Gäste den ersten Sieg in Kaiserslautern seit 1992 feierten, rutscht der FCK immer tiefer in den Abstiegskampf.

Kaiserslautern bestritt die Partie in Gedenken an den in der Nacht auf Dienstag gestorbenen ehemaligen FCK-Spieler Andreas Brehme in schwarzen Trikots. Vor dem Spiel gab es zudem eine Schweigeminute. Beide Mannschaften und das Schiedsrichter-Team trugen Trauerflor. Vor 49 327 Zuschauer im ausverkauften Fritz-Walter-Stadion wurde das Spiel binnen sieben Minuten entschieden. Marvin Wanitzek (51.), Igor Matanovic (58.) und Paul Nebel (82.) erzielten die Tore für die Gäste. Budu Zivzivadze (90.+1) sorgte in der Nachspielzeit für den Endstand.

Hertha BSC enttäuscht gegen Braunschweig

Hertha BSC hat seine Ambitionen in der 2. Fußball-Bundesliga nicht weiter untermauern können. Durch das 1:1 (0:1) bei Abstiegskandidat Eintracht Braunschweig verpassten es die Berliner, den Aufstiegsplätzen entscheidend näherzukommen. Vor 22 636 Zuschauern im Eintracht-Stadion hatte Fabio Kaufmann die Gastgeber in der 14. Minute in Führung gebracht, der zur Pause eingewechselte Ibrahim Maza den Ausgleich besorgt (52.). Braunschweigs Hasan Kurucay sah nach einem groben Foul an Palko Dardai die Rote Karte (77.). Hertha enttäuschte besonders in der ersten Halbzeit und wurde für die passive Spielweise frühzeitig bestraft.

VfL Osnabrück sendet Lebenszeichen

Der Tabellenletzte VfL Osnabrück hat überraschend Aufstiegskandidat Hannover 96 bezwungen und den ersten Sieg seit dem siebten Spieltag gefeiert. Am Samstag gewann die Elf von Trainer Uwe Koschinat an der erneut mit 15 741 Zuschauern ausverkauften Bremer Brücke mit 1:0 (0:0). Für den VfL erzielte Erik Engelhardt (61. Minute) den Treffer des Tages. Trotz des Sieges bleiben die Osnabrücker mit nun 15 Punkten weiter abgeschlagen auf dem letzten Tabellenrang der 2. Fußball-Bundesliga. Für die zuletzt starken Hannoveraner war es die erste Niederlage im neuen Jahr und ein herber Rückschlag im Aufstiegsrennen (dpa)