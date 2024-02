München. Nach drei Niederlagen in Serie steht der FC Bayern gegen RB Leipzig unter Druck. Der Live-Ticker zum Bundesliga-Topspiel.

Wenn RB Leipzig am Samstagabend (18.30 Uhr) in die Allianz-Arena kommt, feiert der FC Bayern ein Jubiläum: Die Münchener absolvieren ihr 1000. Heimspiel in der Bundesliga. Grund zum Feiern bietet die aktuelle Situation an der Säbener Straße allerdings nicht. Nach drei Niederlagen in Serie droht dem FCB eine titellose Saison.

. Man darf gespannt sein, welche Antwort die Bayern-Profis auf diese Entscheidung und auf die jüngsten Negativerlebnisse im Topspiel gegen Leipzig geben werden. Mit einem Sieg können sie den Rückstand auf Tabellenführer Bayer Leverkusen wieder auf acht Punkte verkürzen.

FC Bayern - RB Leipzig: Das Bundesliga-Topspiel im Live-Ticker

FC Bayern - RB Leipzig: Hier geht es zum Live-Ticker

Tuchel hofft jedenfalls, dass seine Mannschaft ohne Druck auftreten kann. „Es gibt Klarheit, und Klarheit gibt Freiheit. Hoffentlich auch für die Mannschaft. Es gibt eine Freiheit in den Entscheidungen, wie man agiert. Man muss das nicht mehr abwägen, was das für eine Langzeitwirkung hat. Man kann das wie ein Pokalspiel coachen“, sagt der 50-Jährige im Vorfeld der Partie.

Allerdings ist der Coach durch zahlreiche Ausfälle zum Improvisieren gezwungen. Die potenziellen Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui und Sacha Boey fallen verletzt aus, Konrad Laimer steht nach längerer Pause zwar wieder im Kader, ist aber noch nicht ganz fit. Deshalb dürfte Joshua Kimmich von der Mittelfeldzentrale nach rechts hinten rücken. Für den gesperrten Dayot Upamecano rückt Matthijs de Ligt in die Innenverteidigung. Weiterhin fehlen zudem Serge Gnabry, Alphonso Davies und Kingsley Coman.

Auch Leipzig schwächelte zum Jahresstart, hat sich zuletzt aber wieder gefangen. Die Sachsen stehen auf dem fünften Tabellenplatz und benötigen Punkte für die Qualifikation zur Champions League. Mit Lukas Klostermann muss Trainer Marco Rose nur auf einen Spieler verzichten.