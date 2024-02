Braunschweig. Die MTV-Handballer können im Heimspiel gegen den SC Magdeburg II wieder auf die Dienste ihres Kreisläufers Tzoufras setzen.

Auf die Teilnahme am Auswärtsspiel in Rostock hatte Nikolaos Tzoufras zuletzt verzichtet. Wegen seiner schwangeren Frau war der griechische Kreisläufer des MTV Braunschweig nicht mit zum Spitzenspiel der 3. Handball-Liga an die Ostsee gereist. So kurz vor der Geburt wollte der 37-Jährige seine Frau nicht allein lassen und im Ernstfall einige Autostunden von zu Hause entfernt sein.

Diesmal, beim Heimspiel des MTV am Samstag gegen den SC Magdeburg II, ist das aber anders. Tzoufras und seine Frau warten zwar weiterhin täglich auf die Geburt ihres Kindes, trotzdem wird der Routinier wieder mit von der Partie sein, wenn die Braunschweiger ihre starke Siegesserie ab 19.30 Uhr in der heimischen Sporthalle Alte Waage fortsetzen wollen. „Wenn sein Handy klingelt, packt er schnell seine Tasche und ist weg“, weist MTV-Trainer Volker Mudrow aber darauf hin, dass sich die Situation schnell ändern könne. Bei Torwart-Trainer Ariel Panzer oder dem Langzeitverletzten Lukas Schieb wird Tzoufras sein Telefon auf der Ersatzbank verstauen, um sich bei einem Anruf seiner Frau schnell auf den Weg zu ihr machen zu können.

MTV hat die Tabellenführung übernommen

Aber egal, ob mit oder ohne den Kreisläufer ist für die Braunschweiger klar: Nach dem Sieg in Rostock und der Übernahme der Tabellenführung in ihrer Drittliga-Staffel Nord-Ost soll die Erfolgsserie auch gegen Magdeburg weitergehen. „Im Hinspiel haben wir gegen Magdeburg nach zwei Niederlagen in Folge die Wende eingeleitet. Jetzt wollen wir dafür sorgen, dass es für uns weiter in die richtige Richtung geht“, sagt Mudrow. Mit dem ersten Spiel in Magdeburg startete seine Mannschaft eine Serie von 15 Siegen in Folge. Platz 1 in der Tabelle und beste Karten, die Aufstiegsrunde zur 2. Liga zu erreichen, sind Belohnung für diese starke Bilanz.

Doch damit geht inzwischen auch einher, dass der MTV nun in jeder Partie der klare Favorit ist. Selbst gegen eine Mannschaft wie Magdeburg, die immerhin als Tabellenvierter nach Braunschweig kommt. Von einer Favoritenbürde möchte Mudrow aber nicht sprechen. „Wir wollen das gar nicht groß zum Thema machen. Außerdem ist es nicht so, dass nicht auch immer etwas gefehlt hätte, wenn wir gewonnen haben“, erwartet der Coach weiterhin einen selbstkritischen Umgang seines Teams mit dem Erreichten.

Gute Kulisse in der Alten Waage

Gleichzeitig ist er stolz, dass er und seine Spieler nun voll auf Kurs sind, den Erfolg aus der vergangenen Saison zu wiederholen und sich erneut für die Aufstiegsrunde zu qualifizieren. Nach dem Sieg in Rostock können die Braunschweiger sogar auf Platz 1, der in der ersten Quali-Runde einen vermeintlich etwas leichteren Gegner bringen würde, mit Recht spekulieren. Die Euphorie hat inzwischen auch das Umfeld angesteckt. „Gegen Magdeburg wird die Halle brechend voll, wir rechnen mit rund 1000 Zuschauern“, freut sich Mudrow über den Zuspruch im Vorverkauf. Wer am Samstagabend noch Karten für die Partie bekommen will, sollte daher möglichst früh an die Abendkasse kommen, die um 18.30 Uhr öffnet.

Der attraktive Gegner trägt wahrscheinlich seinen Teil zur guten Kulisse bei. Mit dem SC II kommt die Reserve eines Bundesliga-Spitzenteams nach Braunschweig und damit einige große Handball-Talente. „Das ist eine Mannschaft mit vielen Junioren-Nationalspielern, von denen einige kurz davor auf dem Sprung zum Profi sind“, sagt Mudrow. Doch davon will sich sein Team nicht beeindrucken lassen. Die Siegerserie des MTV soll weitergehen - selbst wenn bei Tzoufras das Handy klingelt.