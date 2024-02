Essen. Spektakuläres Comeback in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft: Weltmeister Toni Kroos wird ab März wieder für den DFB spielen.

Fußball-Weltmeister Toni Kroos (34) wird ab sofort wieder für die deutsche Nationalmannschaft spielen. Das gaben sowohl der DFB als auch Kroos offiziell bekannt.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Toni Kroos (@toni.kr8s) Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Kroos hat die Rückkehr am Donnerstag über seinen Instagram-Kanal bestätigt: „Leute, kurz und schmerzlos: Ich werde ab März wieder für Deutschland spielen. Warum? Weil ich vom Bundestrainer gefragt wurde, Bock drauf habe und sicher bin, dass mit der Mannschaft bei der EM viel mehr möglich ist, als die meisten gerade glauben!“

Toni Kroos bringt bei Real Madrid immer noch Leistung

Kroos (34) war einer der Leistungsträger der Weltmeister-Elf von 2014, das verlorene EM-Achtelfinale 2021 gegen England in Wembley war sein bis heute letztes von 106 Länderspielen (17 Tore). Bei Real Madrid zieht Kroos weiterhin die Fäden und ist einer der sichersten Passgeber der Fußball-Welt.

Sein größter Moment: 2014 wurde Toni Kroos mit Deutschland Weltmeister. © firo Sportphoto | firo Sportphoto / poolfoto

Die Option eines Comebacks hatte er sich in den vergangenen Monaten ausdrücklich offen gehalten, Bundestrainer Julian Nagelsmann nannte dies „eine interessante Idee“. Bereits bei den März-Länderspielen gegen Frankreich in Lyon (23.3.) und gegen die Niederlande in Frankfurt/Main (26.3.) wird er wieder dabei sein. Somit wird Kroos in diesem Sommer auch bei der Weltmeisterschaft im eigenen Land für das DFB-Team spielen. Die EM beginnt für das DFB-Team am 14. Juni in München gegen Schottland.

Rudi Völler: Toni Kroos „immer noch ein Weltklassespieler“

Auch im Herbst seiner Karriere gehört der gebürtige Greifswalder bei Real Madrid zu den Säulen der Mannschaft. „Toni ist unersetzlich, auch wenn er nicht spielt“, schwärmte jüngst Trainer Carlo Ancelotti über den Mecklenburger.

Auch DFB-Sportdirektor Rudi Völler sagte jüngst, Kroos sei „immer noch ein Weltklassespieler“, der immer noch zeige, dass er „zu Großem, zu Mächtigem fähig ist“.

Nationalspieler wünschten sich DFB-Comeback von Toni Kroos

Einige Nationalspieler hatten sich für ein Comeback von Kroos ausgesprochen. „Ich freue mich immer, mit Toni zu spielen. Wenn er Lust und Zeit hat, sehr gerne“, sagte Bayern-Profi Joshua Kimmich. Real-Kollege Antonio Rüdiger trat als wohl stärkster Befürworter einer Kroos-Nominierung auf. „Und wenn ich so offen und ehrlich sprechen darf: Ich glaube, viele denken genauso wie ich“, sagte der 30-Jährige vor dem Gastspiel in Leipzig dem „Kicker“.