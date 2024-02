Lyon. Für das Team von Horst Hrubesch steht im Halbfinale der Nations League am Freitag in Frankreich mehr auf dem Spiel als nur Paris 2024.

Die roten Großbuchstaben an einem schönen Flecken französischer Erde waren damals nicht übersehen. „Only Lyon“ stand in mannshohen Buchstaben auf einer freien Fläche in der Stadt am Zusammenfluss von Rhône und Saône. Implementiert ein großer Fußball, weshalb das Gebilde als beliebtes Fotomotiv taugte. In jenen Juli-Tagen 2019 genoss Lyon die Ehre, beide Halbfinals und das Finale der Frauen-WM in Frankreich auszutragen. Megan Rapinoe stieg hier mit ausgebreiteten Armen, rosa gefärbten Haaren und unerschütterlicher Haltung zur weltweit bewunderten Ikone auf.

Der Kampf einer Weltmeisterin gegen den damaligen und vielleicht auch zukünftigen US-Präsidenten Donald Trump überstrahlte am Ende alles, während die deutschen Fußballerinnen wegen einer überflüssigen Viertelfinalniederlage gegen Schweden die Finalspiele dummerweise verpasst hatten. Aber im Leben gibt es mitunter eine zweite Chance. Deutschland tritt nun im Halbfinale der Nations League gegen Frankreich (Freitag, 21 Uhr/ARD) eben doch noch im großen Groupama-Stadion weit draußen vom historischen Stadtzentrum an. Es geht vor großer Kulisse um einen Startplatz bei den Olympischen Spielen in Paris (26. Juli bis 11. August).

Hruebsch könnte in Paris nach der zweiten Olympia-Medaille greifen

Horst Hruebsch inmitten seiner Spielerinnen. © dpa | Arne Dedert

Mit einem Sieg gegen die als Gastgeber bereits qualifizierten Französinnen wäre das Team von Horst Hrubesch dabei. Sonst müsste das kleine Finale gegen Spanien in Sevilla oder gegen die Niederlande in Heerenveen am kommenden Mittwoch gewonnen werden. „Wir glauben an unsere Möglichkeit. Ich hoffe wirklich, dass wir sie auch nutzen“, sagt Hrubesch. Er arbeitet noch immer nach der Trennung von Martina Voss-Tecklengurg als Interimscoach und erwartet gegen den Weltranglistendritten ein Spiel „auf Augenhöhe“. Seine Zuversicht will er auf „seine Mädels“ übertragen. Der bald 73-Jährige hat ja Recht, dass vor drei, vier Monaten der Glauben fast schon verloren schien. Die alterslose Allzweckwaffe könnte der erste Coach sein, der nach Silber mit den Männern 2016 in Rio de Janeiro auch mit den Frauen nach einer olympischen Medaille greift.

Das kompakte Turnier im Zeichen der Ringe kommt bei den Frauen in der Wertschätzung gleich hinter einer Weltmeisterschaft. Die DFB-Frauen vergoldeten vor acht Jahren im Maracanã ihre bis dahin nicht komplette Medaillensammlung. Die einzige aktuelle Nationalspielerin, die damals Olympiasiegerin wurde, war die heute für Olympique Lyon spielende Sara Däbritz. Die 29-Jährige zählt zwar – genau wie im Verein – oft nicht mehr zur Stammelf, aber verspricht: „Egal, wer auf dem Platz steht: Wir werden eine super Mannschaft stellen.“

Graues Mittelfeld darf für DFB-Frauen nicht der Anspruch sein

Nur sah zuletzt nicht mehr alles ganz so super aus. Bestätigt diese Generation den harmonischen Eindruck aus der EM 2022 in England oder die zerrissene Hinterlassenschaft der WM 2023 in Australien? Größer hätten die Kontraste bei den letzten Großereignissen ja nicht sein können. Wo liegt das wahre Leistungsvermögen? Graues Mittelmaß darf nie der Anspruch sein. Das Bemühen um Besserung war in jeder Trainingseinheit auf dem Campus in Frankfurt offensichtlich. Hrubesch überzog jedesmal den Zeitplan.

Zweikampf: Sara Däbritz setzt sich bei der WM gegen zwei Südkoreanerinnen durch. © dpa | Sebastian Christoph Gollnow

Seine Herangehensweise erinnert an ihn als „Kopfball-Ungeheuer“: hohe Bälle auf Alexandra Popp und Lea Schüller, die von den Außenstürmerinnen Klara Bühl und Svenja Huth bedient werden. Zwei kopfballstarke Mittelstürmerinnen aufzustellen, wo beim Gegenüber die 1,86 Meter große Weltklasseverteidigerin Wendy Renard verletzt fehlt, ist keine schlechte Idee. Sowohl das EM-Halbfinale in Milton Keynes als auch danach ein Freundschaftsspiel in Dresden gewannen die Deutschen dank eines Doppelpacks von Popp jeweils mit 2:1. Die Kapitänin mag die direkte Art von Hrubesch besonders. „Wenn ich ein Scheißspiel gemacht habe, dann sagt er mir das und nimmt kein Blatt vor den Mund“, erzählt die 32-Jährige. Sie käme damit am allerbesten klar.

Französinnen sind auf Klubebene der deutsche Angstgegner

Frankreich hat es übrigens bislang nie geschafft, das viele Talent in ein titeltaugliches Team zu überführen, das wirklich bis zum Ende bei einem Turnier zusammenhält. Dazu kommt: Deutschland sei in gewisser Weise ein Angstgegner für ihre Klubkolleginnen, erklärt Däbritz. „Wir konnten viele wichtige Spiele für uns entscheiden.“ Im Elfmeterschießen ja auch das packende WM-Halbfinale 2015 auf Kunstrasen in Montreal. Auf Vereinsebene gibt Frankreich allerdings längst den Ton an und liegt in der UEFA-Klubwertung vorne: Paris FC hat in den Play-offs den VfL Wolfsburg, dann Paris St.-Germain in der Gruppenphase den FC Bayern aus der Champions League geworfen. Die Frauen-Bundesliga ringt um den Anschluss und die Professionalisierung – und das Tempo dafür. Wie intensiv diese Debatten geführt werden – auch darüber gibt das Nachbarschaftsduell in Lyon nun Aufschluss.