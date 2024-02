Essen. Die DFL hat den Investorenprozess beendet. Bei den Fanprotesten aber ging es längst um mehr – um die Frage: Wem gehört der Fußball?

Am Mittwochnachmittag zog die Deutsche Fußball-Liga die Reißleine: „Präsidium der DFL führt Partnerprozess nicht fort“ lautete die harmlos klingende Überschrift über einer Meldung, die es in sich hatte. Denn sie bedeutete das Aus für den Investorenprozess der Deutschen Fußball-Liga. „Eine erfolgreiche Fortführung des Prozesses scheint in Anbetracht der aktuellen Entwicklungen nicht mehr möglich“, erklärte der DFL-Aufsichtsratsvorsitzende Hans-Joachim Watzke. Denn seit Wochen hatten die Fans in den Stadien der beiden höchsten deutschen Ligen vehement gegen den Deal protestiert, hatten sie Transparente gezeigt und vor allem Tennisbälle, Schokotaler oder sogar ferngesteuerte Autos aufs Feld geworfen und mehrere Partien an den Rand des Abbruchs gebracht.