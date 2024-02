Eindhoven. Elfmeter-Verursacher Mats Hummels ließ nach dem 1:1 in Eindhoven auch mit seiner Spielanalyse aufhorchen. Kritisierte er die Taktik?

Inmitten des ganzen Elfmeter-Frusts, der sich bei Mats Hummels entlud, gingen seine Worte mit Interpretationsspielraum beinahe unter. Manche mochten sie später ausschließlich mit Blick auf das Achtelfinal-Rückspiel in Dortmund am 13. März verstanden wissen, andere wiederum erkannten in der Aussage zumindest eine indirekte Kritik an den taktischen Vorgaben des Borussia-Trainers Edin Terzic. „Ich habe hier heute ein sehr schlag­bares Eind­hoven gesehen, gegen das eine Mannschaft, die mit dem Ball konzentrierter, strategischer und dominanter auftritt, gewinnt“, sagte der BVB-Routinier nach dem 1:1 (1:0) bei der PSV. Das Ergebnis brachte die Borussen zwar in eine aussichtsreiche Lage fürs Weiterkommen in der Champions League, das Spiel jedoch zeigte wieder eklatante Schwächen auf, die sie weiterhin nicht behoben haben.