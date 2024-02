Eindhoven. Der BVB gastiert im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei der PSV Eindhoven. Der Live-Ticker zur Partie am Dienstagabend.

Donyell Malen tritt mit Borussia Dortmund heute dort an, wo er bereits vier Jahre seiner Karriere verbrachte: bei der PSV Eindhoven. Der Niederländer steht im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League (21 Uhr/Amazon Prime) in der BVB-Startelf. Am Wochenende mussten die Dortmunder beim mageren 1:1 in Wolfsburg noch auf den 25-Jährigen verzichten, weil ihn Knieprobleme plagten. Nun soll er das Offensivspiel über den rechten Flügel wieder ankurbeln und für Torgefahr sorgen. Julian Brandt sitzt zunächst auf der Bank.

In der Anfangsformation gibt es im Vergleich zum Wolfsburg-Spiel noch eine zweite Änderung: Kurzfristig fällt Innenverteidiger Niklas Süle krankheitsbedingt aus, Mats Hummels spielt deshalb von Beginn an in der Abwehrzentrale.

PSV Eindhoven - Borussia Dortmund: Das Champions-League-Spiel im Live-Ticker

PSV Eindhoven - Borussia Dortmund: Hier geht es zum Liveticker

Das Remis am Samstag bedeutete einen Rückschlag für den BVB, der in dieser Saison immer wieder großen Leistungsschwankungen unterliegt. „Das nervt uns selbst am meisten, weil wir oft auch zeigen, was wir können“, sagte Trainer Edin Terzic. „Das Wichtigste ist, keinen Unterschied zwischen Wettbewerben oder Gegnern zu machen.“

In der Königsklasse läuft es bei den Dortmundern jedenfalls bisher rund: Sie sicherten sich Rang eins in der schwierigen Gruppe mit Paris Saint-Germain, AC Mailand und Newcastle United. Der Bundesliga-Vierte gilt somit als Favorit in dem Achtelfinal-Duell am Dienstag (21 Uhr/Amazon Prime), sollte allerdings gewarnt sein. Denn die PSV ist unter Ex-BVB-Trainer Peter Bosz in dieser Eredivisie-Saison nach 22 Spielen mit 20 Siegen noch ungeschlagen. Seine Mannschaft hat bereits 70 Tore erzielt und nur zehn Gegentreffer hinnehmen müssen.

In die K.o.-Runde der Champions League zog Eindhoven als Tabellenzweiter der Gruppe B hinter dem FC Arsenal ein. „Man muss sich trauen, Fußball zu spielen. Sonst ist man chancenlos. Wir müssen gegen den BVB den Fußball zeigen, den wir das ganze Jahr spielen“, forderte Bosz, der 2017 ein knappes halbes Jahr in Dortmund gearbeitet hatte.

Rückspiel beim BVB am 13. März

Eindhoven stand zuletzt 2007 im Viertelfinale der Königsklasse, Dortmund erreichte diese Runde zuletzt 2021. Nur zwei Duelle zwischen den Klubs gab es bisher: 2002 in der Gruppenphase der Champions League. Die Partie im Philips-Stadion gewann der BVB damals 3:1. Im ersten Achtelfinal-Duell mit dem niederländischen Tabellenführer wollen sich die Dortmunder heute eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am 13. März daheim verschaffen.

Die Startaufstellungen:

Eindhoven: Benitez - Teze, Schouten, Boscagli, Dest - Saibari, Veerman - Bakayoko, Tillman, Lozano - de Jong

Dortmund: Kobel - Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen - Sabitzer, Can - Malen, Reus, Sancho - Füllkrug

Schiedsrichter: Jovanovic (Serbien)

Zuschauer: 35.000