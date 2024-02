Leipzig. Stille im Stadion auf beiden Seiten: Zwei Todesfälle überschatten den 2:0-Sieg von RB Leipzig über Borussia Mönchengladbach.

Marco Rose war nicht in Stimmung, sich über das 2:0 (1:0) am Samstagabend im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach zu freuen. Ein wichtiger Dreier eigentlich, der das von Rose trainierte RB Leipzig auf einen Punkt an Champions-League-Rang vier und Borussia Dortmund heranführt, dahin, wo die Sachsen ihr Saisonminimalziel verorten. Doch zwei Männer aus beiden Fanlagern waren vor und während der Partie verstorben.