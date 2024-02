Braunschweig. Weil seine Frau hochschwanger ist, verzichtet Kreisläufer Tzoufras auf die Fahrt mit den MTV-Handballern zum Topspiel nach Rostock.

Das ist schon eine ziemliche Schwächung für den MTV Braunschweig. Ausgerechnet im Spitzenspiel in Rostock müssen die Drittliga-Handballer auf einen ihrer stärksten Spieler in dieser Saison verzichten. Kreisläufer Nikolaos Tzoufras wird am Sonntag die Reise zum Auswärtsspiel an der Ostsee (Anwurf 16 Uhr) nicht antreten. Der ehemalige griechische Nationalspieler möchte bei seiner hochschwangeren Frau bleiben, weil die Geburt ihres Kindes kurz bevorsteht.

MTV-Trainer Volker Mudrow hat dafür Verständnis, aus sportlicher Sicht wird er den erfahrenen Kreisläufer gegen Spitzenreiter HC Empor Rostock aber sehr vermissen. „Nikolaos ist nicht so leicht zu ersetzen“, sagt der Coach. 82 Feldtore hat Tzoufras in dieser Spielzeit schon für die Braunschweiger erzielt und ist damit einer der Top-Torjäger beim Tabellenzweiten. Nur Linksaußen Bela Pieles war mit 85 Treffern noch erfolgreicher für die Braunschweiger. In vielen Spielen war auf die Wucht und Erfahrung des Routiniers am Kreis Verlass. „Aber wir fahren trotzdem erhobenen Hauptes nach Rostock“, sagt Mudrow.

Auf den MTV wartet in Rostock eine gute Kulisse

Das kann seine Mannschaft auch, trotz des Tzoufras-Ausfalls. Sie reitet in ihrer Drittliga-Staffel seit 14 Partien auf der Erfolgswelle, gewann in dieser Phase jedes Spiel. Zwei Niederlagen gab es in der Hinrunde, die letzte davon gegen Rostock. 28:29 verloren die Braunschweiger damals in der heimischen Sporthalle Alte Waage. In der Stadthalle Rostock soll nun die Revanche gelingen. Deutlich mehr als 2000 Zuschauer werden erwartet. Ein würdiger Rahmen für das Spiel Erster gegen Zweiter, in dem es vielleicht schon einen Fingerzeig in Richtung Aufstiegsrunde geben wird. An dieser nehmen die beiden besten Teams jeder Drittliga-Staffel teil. Da befinden sich Braunschweig und Rostock mit jeweils 32:4 Punkten und deutlichem Vorsprung auf die Teams ab Platz 3 in der Pole Position. Aber als Erster wartet in der Aufstiegsrunde zunächst ein auf dem Papier leichterer Gegner.

Der MTV will daher am Sonntag voll auf Sieg spielen - ob mit oder ohne Tzoufras. Und auch am Spielstil will Mudrow trotz des Ausfalls des Griechen erstmal nicht viel ändern. „Unser Sieben-gegen-sechs wollen wir schon spielen“, verrät der Trainer. Er lässt seine Mannschaft bei Ballbesitz meist mit sieben Feldspielern, also zwei Kreisläufern agieren. Ohne Tzoufras wird den Part neben Niklas Wolters diesmal Niklas Mühlenbruch übernehmen. Der Defensivspezialist rotiert bei eigenem Angriff nach draußen. „Aber Niki hat in dieser Saison schon gezeigt, dass er torgefährlich ist bei der ersten oder zweiten Welle. Nun kann er sich auch im Positionsspiel beweisen“, sagt Mudrow.

Neben Tzoufras fällt auch Hoyer aus

Der MTV-Coach muss in Rostock neben Tzoufras auch auf Mika Hoyer verzichten. Der Außenspieler knickte in dieser Woche im Training um und verletzte sich am Knöchel, ein längerer Ausfall droht. Die personellen Sorgen sollen die Braunschweiger aber nicht von einem guten Spiel in Rostock abhalten. Mudrow ist sich sicher, dass die Tabellenkonstellation sein Team beflügeln wird. „Das ist das Topspiel der Saison. Darauf freuen sich die Jungs“, meint der Coach.

Er natürlich auch. Noch mehr würde es ihn freuen, wenn seine Mannschaft ihre Siegesserie auch in Rostock fortsetzen könnte. Damit würden sich die Braunschweiger an die Tabellenspitze setzen, die Aufstiegsrunde wäre ein gutes Stück näher. Und ein Erfolg bei Profiteam Empor, für das der Ex-Braunschweiger Jan Kominek als einer von zwei Torhütern aufläuft, wäre auch ein Statement, dass selbst im Konzert der Großen mit dem MTV in dieser Spielzeit zu rechnen wäre.