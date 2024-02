Rom. Nach dem 0:1 bei Lazio Rom in der Champions League spitzt sich die Lage beim FC Bayern zu. Ist Thomas Tuchel noch der richtige Trainer?

Das Befinden und die Erklärungsversuche beim FC Bayern glichen hinterher jener Geste, mit der Thomas Tuchel schon während des Spiels aufgefallen war. Den Kopf hatte der Trainer vor Entsetzen geschüttelt und seine Hände vors Gesicht geschlagen, um nicht mehr mitansehen zu müssen, wie seiner Mannschaft mittlerweile sogar die einfachsten Dinge misslingen. In diesem Fall waren das ein Kurzpass über wenige Meter von Noussair Mazraoui und eine Annahme von Joshua Kimmich gewesen. Beides geriet unpräzise, herauskam ein Ballverlust völlig ohne Not. Tuchel sackte auf der Bank noch etwas tiefer in sich zusammen und verschloss lieber die Augen.