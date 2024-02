Wolfsburg. Nun ist es offiziell: Lena Oberdorf wird den VfL Wolfsburg im Sommer verlassen und zum FC Bayern wechseln. Für eine Rekordablöse.

Fußball-Nationalspielerin Lena Oberdorf wechselt im Sommer innerhalb der Bundesliga vom VfL Wolfsburg zum Dauerrivalen FC Bayern. Die 22-Jährige macht dabei von einer vertraglich festgeschriebenen Ausstiegsklausel Gebrauch, wie die Niedersachsen am Donnerstag bestätigten. Ihr Vertrag beim DFB-Pokalsieger lief eigentlich noch bis 2025. Bei den Bayern unterschrieb die Gevelsbergerin ein Arbeitspapier bis zum 30. Juni 2028. Über die Ablösesumme machten die beiden Klubs keine Angaben. Die Sport Bild hatte in den vergangenen Tagen über eine Ablöse in Höhe von 200.000 bis 250.000 Euro spekuliert, die Wolfsburger Allgemeine Zeitung berichtet gar von mehr als 400.000 Euro. So oder so: Es dürfte sich um den teuersten Wechsel in der Geschichte der Frauen-Bundesliga handeln.

Weltweit aber sind das „Peanuts“. Die sambische Nationalspielerin Racheal Kundananji ist derzeit die teuerste Fußballerin der Geschichte. Die 23-Jährige wechselt für eine Sockelablöse von 735.000 Euro vom spanischen Erstligisten Madrid CFF zum neuen Team Bay FC aus San Jose in die US-Profiliga NWSL, mit einem Bonus kann die Summe auf 810.000 Euro steigen.

Lena Oberdorf gilt als beste Mittelfeldspielerin der Welt

Lena Oberdorf. © dpa | Christian Kolbert

„Ich habe gute Gespräche mit Cheftrainer Alexander Straus und Abteilungsleiterin Bianca Rech geführt und die Vision des Vereins, was man in den nächsten Jahren erreichen möchte, hat mir sehr gut gefallen“, sagte Oberdorf. „Man hat mir auch gezeigt, wo meine Potenziale liegen und was man noch aus mir rausholen kann.“

Oberdorf gilt als eine der besten Mittelfeldspielerinnen der Welt und war auch bei ausländischen Vereinen begehrt. Sie kam 2020 von der SGS Essen nach Wolfsburg und hat bereits 44 Länderspiele bestritten. Bei der EM 2022 in England wurde sie als beste Nachwuchsspielerin ausgezeichnet. Im vergangenen Jahr hatte Oberdorf teilweise mit ihrer Form und Verletzungen zu kämpfen. Als ihre Nachfolgerin in Wolfsburg hatte der VW-Club dieser Tage bereits Janina Minge vom Ligarivalen SC Freiburg für die neue Saison verpflichtet.

Pikant: Oberdorf war schon als Teenagerin in Essen von den Bayern umworben worden, entschied sich damals aber für Wolfsburg - weil sie den Klub „sympathischer“ fand, wie sie damals dem Spiegel sagte. Angesprochen auf den bekannten Bayern-Song der Toten Hosen („Ich würde nie zum FC Bayern München gehen“) hatte sie vor der EM 2022 der Sport Bild gesagt: „Ja, klar, kenne ich! Ich kann mir auch nicht vorstellen, zu den Bayern zu gehen.“ Die 22-Jährige aus Gevelsberg im Ruhrgebiet legte auf ihre Sympathien für Schalke 04 verweisend nach: „Selbst wenn die Bayern gegen Dortmund gespielt haben, war ich eher für Dortmund. Das sagt alles, oder?“