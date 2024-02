Wolfsburg. Die Sprinterin des VfL Wolfsburg hat in der Halle Top-Zeiten hingelegt. Mit entsprechenden Erwartungen reist die 19-Jährige nun zur DM.

Nele Jaworski ist eine der Überfliegerinnen in diesem Leichtathletik-Winter in Deutschland. Die 19 Jahre alte Sprinterin des VfL Wolfsburg hatte ihre alten Bestzeiten torpediert. Und obwohl sie gerade erst in die U23 gekommen war, lief sie auch im Frauenbereich ganz vorne mit. An diesem Wochenende steht in Leipzig mit den deutschen Meisterschaften nun der Höhepunkt der Hallensaison an. Und rein an ihren Zeiten gemessen, könnte die Abiturientin für eine (Medaillen-)Überraschung sorgen.

Das kommt aus mehrerlei Hinsicht unerwartet. Jaworski absolviert ihr erstes Jahr in der U23. Hier aber gibt es keine nationalen Titelkämpfe in der Halle, die Wolfsburgerin ist in ihren Disziplinen, den 60 und den 200 Metern, jeweils die Schnellste in ihrer neuen Altersklasse. Zudem hat die 19-Jährige eigentlich doppelten Stress, da sie am Gymnasium Fallersleben in diesem Jahr ihr Abitur bastelt. Am Donnerstag stand noch eine Bio-Klausur auf dem Programm, die Abitur-Prüfungen beginnen dann Anfang April nach den Osterferien. „Beides zusammen ist schon blöd, aber irgendwie bekomme ich das hin“, sagt sie.

VfL-Trainerin über Jaworskis Entwicklung: Das ist schon erstaunlich

Und wie! Sechs Starts absolvierte die VfLerin in den vergangenen Wochen über 60 m, sie war jeweils schneller als bei ihrer Bestzeit im Januar 2022, die auch die vergangene Wintersaison überdauerte. Jaworskis aktuelle Bestzeit liegt bei 7,35 Sekunden, die sie am 20. Januar in Chemnitz auf die Bahn gelegt hat. Ähnlich ist die Entwicklung über 200 Meter, denn in der Halle war sie auch hier noch nie so schnell. Mehr noch: Die 23,67 sek kratzen auch an ihrer Freiluft-Topzeit (23,66 sek) aus dem Vorjahr. „In der Halle ist das noch mal eine andere Sache, wir haben in Wolfsburg ja gar nicht die Möglichkeit, Kurven zu laufen. Das ist schon erstaunlich“, sagt VfL-Trainerin Birgit Morawietz. Zudem fällt unterm Hallendach auch eine mögliche Windunterstützung weg. Jaworski, die aus Jembke im Kreis Gifhorn kommt, sagt selbst: „Ich hatte schon auf persönliche Bestzeiten gehofft, dass es aber so gut läuft, hat mich sehr überrascht.“

Wissenswertes zur Hallen-DM in Leipzig Die Hallen-DM in Leipzig findet am Samstag und Sonntag (jeweils ab 13 Uhr) statt. Der deutsche Leichtathletik-Verband überträgt die Titelkämpfe via Youtube-Livestream kostenfrei. Aus unserer Region sind acht Sportler dabei: Deniz Almas (VfL Wolfsburg; 60 m/Samstag ab 15.25 Uhr, Finale um 19 Uhr; Qualifikationszeit: 6,72 Sekunden), Artur Beimler (1500 Meter/Samstag 13.20 Uhr, Finale Sonntag 14.08 Uhr; 3:52,02 Min.), Felix Ebel (beide Braunschweiger Laufclub; 3000 m/Samstag 18.45 Uhr; 8:17,96 Min), Tom Förster (LG Braunschweig, 3000 m/Samstag, 18.45 Uhr; Sonderteilnahmerecht), Nele Jaworski (60 m/Samstag ab 15.55 Uhr, Finale um 19.10 Uhr; 7,35 Sek.; 200 m/Sonntag ab 13.30 Uhr, Finale um 15.30 Uhr; 23,67 Sek.), Tobias Morawietz (60 m/Samstag ab 15.25 Uhr, Finale um 19 Uhr; 6,83 Sek.), Pernilla Kramer (200 m/Sonntag ab 13.30 Uhr, Finale um 15.30 Uhr; 24,16 Sek.; 400 m/Samstag um 14.30 Uhr, Finale Sonntag um 14.40 Uhr; 54,84 Sek.), Luna Thiel (alle VfL Wolfsburg; 400 m/Samstag um 14.30 Uhr, Finale Sonntag um 14.40 Uhr; Sonderteilnahmerecht).

Die VfL-Spurensuche nach dem großen Entwicklungssprung führt zu mehreren Punkten: Zum einen nennt Jaworski selbst das Trainingslager mit den Topsprintern des deutschen Verbands DLV als einen Grund. Ein leicht verändertes Krafttraining ist vermutlich ein weiterer, ebenso wie ein paar Trainingstricks bei den Einheiten mit Tobias Morawietz, der in Leipzig über die 60 m erstmals bei den Männern das Halbfinale erreichen will. Die VfL-Trainerin erklärt: „Wir setzen Nele bei den Starts fünf Meter vor Tobi, damit sie im Rennen die Flucht ergreifen muss.“

Bei den VfL-Leichtathleten haben sie schon lange ihren „Mount Magath“

Und dann wären da noch Bergauf-Tempoläufe im Wolfsburger Stadtwald. Die 19-Jährige sagt augenzwinkernd: „Das ist vermutlich das schlimmste Training, aber auch das, was am meisten bringt.“ Was es damit auf sich hat? Mehrere Male geht‘s bei Wind und Wetter die kontinuierliche Steigung am Libellengrund hinauf, so dass das Laktat in die Höhe getrieben wird. „Das ist unser Geheimberg, den bin ich früher schon gelaufen“, sagt Birgit Morawietz, die unter ihrem Mädchennamen Leinemann vor allem in den 1980er-Jahren ebenfalls große Erfolge gefeiert hatte. Einen „Mount Magath“ hatte es also schon vor dem Trainer des deutschen Fußball-Meisters 2009 gegeben. Sie sagt lachend: „Das ist schon ein Magath-Programm, an dem sich die Geister scheiden.“ Wolfsburgs Trainerin betont aber: „Das Einfache ist häufig auch das Beste.“

Im vergangenen Sommer gab‘s für Nele Jaworski bei der U20-DM in Rostock Bronze über 100 Meter und Silber mit persönlicher Bestzeit über 200 m. In diesem Jahr läuft die 19 Jahre alte VfL-Sprinterin ihr erstes Jahr in der U23. © Sport | IMAGO/Stefan Mayer

Zumindest gilt das in diesem Winter für die schnellste Wölfin. Jaworski schnuppert an der nationalen Spitze, hat über 60 m die drittschnellste und über 200 m die viertschnellste Zeit des Winters stehen. Das spült sie in den Kreis der Medaillenanwärterinnen, allzu viel Druck sollte es jedoch nicht aufbauen. Mit Rebekka Haase (60 und 200 m) und Tatjana Pinto (200 m) sind zwei Top-Sprinterinnen noch nicht am Start gewesen, sie haben durch ihren Nationalkader-Status ein sogenanntes Sonderteilnahmerecht erhalten (von dem profitiert auch Wolfsburgs 400-m-Spezialistin Luna Thiel).

Hilft Nele Jaworski die DM-Final-Erfahrung aus dem Berliner Olympiastadion nun in Leipzig?

Einmal hat Jaworski bereits Finalluft bei einer DM schnuppern und sich mit den Besten Deutschlands messen dürfen. Im Berliner Olympiastadion war sie 2022 Sechste geworden. „Ich glaube, das ist schon ein Vorteil, dass ich ein DM-Finale bereits mitgemacht habe. Damals war ich schon sehr aufgeregt. Jetzt weiß ich, dass ich es kann.“

Und wo kann das für sie hinführen? Jaworski macht sich keinen Druck: „Es ist schließlich meine erste Hallen-DM bei den Frauen, ich bin gerade erst in die U23 gewechselt. Ich möchte meine Zeit bestätigen und Spaß haben. Und wenn das klappt, wird man sehen, wohin es führt.“ Auch wenn es nicht für einen Überraschungs-Coup mit Treppchenplatz reicht, sind diese Winterzeiten zumeist ein wichtiger Indikator, wie es im Sommer aussehen kann. Und da hat Jaworski die U23-DM und auch die DM der Männer und Frauen in Braunschweig im Blick.