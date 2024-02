Nove Mesto. Bei den Weltmeisterschaften 2013 holt die Thüringerin im 15-km-Einzel die erste Medaille. Am Dienstag steht diese Disziplin in Tschechien wieder an.

Empfangen wurde sie von den Toten Hosen. Als Andrea Henkel am 13. Februar 2013 unter dem gleißenden Flutlicht der Vysocina-Arena dem Zielstrich entgegen stürmte, dröhnte „An Tagen wie diesen“ aus den Lautsprechern. Passender hätte die musikalische Untermalung kaum sein können. Dank makelloser Schießprüfungen und unermüdlichen Kampfgeistes in der Loipe sicherte sich die Thüringerin bei ihren letzten Weltmeisterschaften die ersehnte Einzelmedaille: Silber glänzte hinter der überragenden Norwegerin Tora Berger damals wie Gold – und rundete eine große Karriere ab.

Elf Jahre später hofft die deutsche Biathlon-Mannschaft erneut auf eine Trendwende in dieser Disziplin. Wie damals verlief die erste Woche in Nove Mesto enttäuschend; wie damals gingen sämtliche Medaillen in den ersten Wettkämpfen an die anderen Nationen. Der Druck war enorm – Henkel hielt ihm stand und dient damit als Vorbild für ihre Nachfolgerinnen. An diesem Dienstag (17.10 Uhr/ARD und Eurosport live) wollen Franziska Preuß, Vanessa Voigt, Janina Hettich-Walz und Debütantin Selina Grotian die Durststrecke beenden. Bislang war das gesamte Team auch aufgrund von Problemen mit dem Skimaterial chancenlos.

Am Montag saßen Trainer, Techniker und Sportler in großer Runde im Teamhotel „Tri Pumpy“ zusammen und redeten Tacheles. Mit dem offenen Austausch wollte man Verständnis füreinander entwickeln, sagte Sportdirektor Felix Bitterling und ergänzte: „Wenn man über das Material spricht, redet man über ein sehr komplexes Zusammenspiel aus Skischliff, Wachs und Handstruktur.“ Mittlerweile vermuten die Verantwortlichen bei Letzterem die Problemquelle in den bisherigen Rennen. Nun gelte es, in der Kürze der Zeit eine konkurrenzfähige Struktur auf dem Belag zu finden.

Andrea Henkel mit ihrem Ehemann Tim Burke und Hündin Heidi in ihrer Wahlheimat Lake Placid. © Andrea Burke

Bei Andrea Henkel hatte einst ebenso alles gepasst wie bei ihrem damaligen Freund und heutigen Ehemann: Tim Burke erlebte 24 Stunden nach seiner Liebsten dort auch seinen sportlichen Höhepunkt. Im 20-km-Einzelwettkampf bescherte er dem US-Team ebenfalls Silber. „Ich habe damals viel mehr gezittert als bei meinem eigenen Rennen“, verrät Henkel und staunt noch heute, wie cool ihr Tim geblieben war. „Er hatte am Ende das ganze Publikum gegen sich, weil es für einen Tschechen um die Medaille ging“, erinnert sie sich. Tatsächlich stieß Burke noch Lokalmatador Ondrej Moravec vom Podest und meinte hinterher glücklich: „Ich habe mir einfach Andrea zum Vorbild genommen.“

Nur zwei deutsche WM-Medaillen in Nove Mesto 2013

Auch eine Biathlon-Liebe kann Flügel verleihen. Erst recht am Valentinstag. Doch gemeinsam feiern konnte das Silber-Paar damals nicht. Beide Mannschaftsquartiere lagen so weit auseinander, dass es zunächst bei gegenseitigen Glückwünschen am Telefon blieb. Während die US-Skijäger den Überraschungserfolg genossen, bewahrte Henkel das deutsche Team vor einem Desaster. Abgesehen von Bronze für die Männerstaffel war ihre Plakette die einzige bei den damaligen Titelkämpfen. Bis heute ist es die schlechteste WM-Ausbeute deutscher Biathleten.

Seit neun Jahren in Lake Placid zu Hause

Mittlerweile lebt die Großbreitenbacherin seit neun Jahren in Lake Placid, der Heimat ihres Mannes. Die Medaillen sind in einer Kiste im Keller ihres Hauses verstaut. Nur ein paar Pokale zieren einen Schrank im Gästezimmer. Der Biathlon hat die beiden Sportler nie ganz losgelassen. Der 42-Jährige versucht als Direktor für Athletenentwicklung im US-Verband, Anschlusskadern beim Sprung in den Hochleistungsbereich zu helfen. Seine Frau arbeitet als Personaltrainerin und veranstaltet unter anderem Trainingscamps für Masters-Biathleten.

Klassentreffen in Oberhof und Ruhpolding

Anfang Januar war sie von einem Großsponsor zur Gästebetreuung bei den Weltcups in Oberhof und Ruhpolding eingeflogen worden. Wie ein Klassentreffen habe sich das Wiedersehen mit den einstigen Wegbegleitern angefühlt – mit reichlich Gesprächsstoff von früher und heute. In Ruhpolding kam sogar die Staffel von den Olympischen Spielen in Vancouver zusammen: Gemeinsam mit ihrer langjährigen Zimmerkollegin Martina Beck (Glagow), Simone Hauswald (Denkinger) und Kati Wilhelm hatte Henkel 2010 die Bronzemedaille gewonnen.

Ihren Nachfolgern drückt sie nun für den weiteren WM-Verlauf die Daumen und verrät, dass eine kleine Wette mit Stefan Schwarzbach für ihren Erfolg in Nove Mesto mitverantwortlich war. Der Verbandssprecher hatte der erfahrensten deutschen Biathletin nämlich angedroht, sie am Aschermittwoch in ein Kostüm der ulkigen WM-Maskottchen „N“ und „M“ zu stecken, falls sie das Podium erneut verfehlen würde. Diesen Auftritt wollte sie sich offensichtlich ersparen.