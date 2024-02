Braunschweig. NFL-Super-Bowl: Mahomes und McCaffrey im Fokus. Alle Informationen, was die Lions sagen und wo das Spiel in Braunschweig gezeigt wird.

Der Super Bowl, das Finale der American Football-Liga NFL, ist das Sportereignis, das weltweit die Massen elektrisiert. Die Kansas City Chiefs spielen im Allegiant Stadium in Las Vegas gegen die San Francisco 49ers um die begehrte Vince-Lombardi-Trophy. Die 49ers wollen den 3,5 Kilogramm schweren und 55 Zentimeter großen Siegerpokal zum sechsten Mal gewinnen, Titelverteidiger Chiefs zum dritten Mal. Worum geht’s? Wer sind die Stars? Was würde ein Ticket kosten, wo kann ich in Braunschweig gucken? Und wie tippen die Football-Experten der Lions das Highlight? Wir beantworten die wichtigsten Fragen vor dem Sportereignis des Jahres.

Sind die Kansas City Chiefs oder die San Francisco 49ers Favoriten beim Super Bowl in Las Vegas?

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 12. Februar, um 0.30 Uhr deutscher Zeit treffen die Kansas City Chiefs in Las Vegas auf die San Francisco 49ers. Die 49ers setzten sich nach einem großen Comeback im Halbfinale gegen die Detroit Lions, um den Deutsch-Amerikaner Amon-Ra St. Brown, mit 34:31 durch. Für den Titelverteidiger aus Kansas City ging es im Halbfinale gegen die Baltimore Ravens. Sie konnten Star-Quarterback Lamar Jackson und Co mit 17:10 recht souverän bezwingen.

Die Buchmacher handeln die 49ers als leichten Favoriten auf ihren ersten Titel seit 1995, obwohl die Chiefs in den Playoffs bislang etwas dominanter aufgetreten sind. Zu einem Aufeinandertreffen beider Teams kam es in dieser Saison bis dato nicht, was auch dafür sorgt, dass Prognosen schwierig zu stellen sind. Das letzte Duell der beiden Teams gab es im Oktober 2022. Damals setzten sich die Chiefs mit 44:23 gegen die 49ers durch.

Welche Stars spielen beim Super Bowl in Las Vegas eine Rolle?

Die schillerndsten Figuren auf dem Feld werden auf Seiten der Kansas City Chiefs zu finden sein, welche von Patrick Mahomes, dem Gesicht der Liga, auf der Position des Quarterbacks angeführt werden. Neben ihm wird Travis Kelce als Passempfänger auflaufen, der zuletzt auch als neuer Partner von Sängerin und Pop-Superstar Taylor Swift in aller Munde war.

Den Chiefs gegenüber steht Runningback Christian McCaffrey, der als heißer Kandidat auf die Auszeichnung des wertvollsten Spielers der Saison gehandelt wurde. Neben Taylor Swift, die direkt von ihrem Konzert in Tokio anreisen wird, werden sich die größten Stars der USA in Las Vegas auf den Rängen einfinden.

Wie sieht die Halbzeit-Show des Super Bowls aus?

In der weltbekannten Halbzeit-Show wird dieses Jahr der 45-jährige R&B-Sänger Usher auftreten, der sich vermutlich noch weitere prominente Unterstützung dazuholen wird. Neben dem Auftritt von Usher wird die amerikanische Sängerin Gwen Stefani schon vor dem Spiel auftreten. Außerdem heizt Star-DJ Tiesto vor dem Spiel und in Unterbrechungen den 72.000 Zuschauer ein, welche für Tickets zwischen 6.000 und 75.000 US-Dollar aufbringen müssen. Vor den TV-Geräten werden wie im Vorjahr in den USA mehr als 100 Millionen Zuschauer erwartet, weltweit sogar 800 Millionen. Allein die amerikanischen Fernsehzuschauer verdrücken Studien zufolge 1,25 Milliarden Chicken Wings, 13.155 Tonnen Chips und 120 Millionen Liter Bier.

Wo wird das Spiel in Braunschweig, live im TV und im Stream zu Hause zu sehen sein?

Wer das Spiel zu Hause vom eigenen Sofa aus verfolgen möchte, kann den Super Bowl live im Free-TV auf RTL sehen. Zusätzlich bieten DAZN, RTL+ und der NFL Game Pass kostenpflichtige Streams an. Wer den 58. Super Bowl in Braunschweig lieber in Gesellschaft schauen will, kann dies in Sportbars wie dem Roots in der Nähe der Alten Waage oder dem Play Off in den Schloss-Arkaden tun. Das American-Football-Team der New Yorker Lions lädt ab 22 Uhr zudem zum gemeinsamen Schauen mit typisch amerikanischem Buffet und DJ in der Wahren Liebe am Eintracht-Stadion ein. Ein Ticket kostet 39 Euro. Auch in Wolfsburg kann man den Super Bowl verfolgen.

Was für einen Super Bowl erwarten die Braunschweiger Lions?

Natürlich ist der Super Bowl in Las Vegas diese Woche auch das Thema Nummer 1 bei den Braunschweiger Footballern. In der Frage, wer das Rennen machen wird, sind die Lions sich genauso uneins wie die Experten in den USA. Leicht favorisiert sind in der Löwenstadt aber die Chiefs. Mehr Einigkeit herrscht bei den Spielern, auf wen es ein besonderes Auge zu werfen gilt. Hier liegt der Fokus der Lions vor allem auf dem Duell der Quarterbacks, zwischen Mahomes und Brock Purdy, und auf „der Defensive der 49ers mit Nick Bosa und Fred Warner“, so Linebacker-Coach David Müller.

Wer am Ende des Spiels die begehrte Vince-Lombardi-Trophy in den Händen halten wird, verfolgen die meisten Spieler zu Hause mit Freunden oder Teamkameraden. Fehlen darf das typisch amerikanische Essen mit Chicken Wings und Burgern auch bei den fitten Profis natürlich nicht. „Auch einige Runden Mario-Kart oder Madden gehören zum Super Bowl dazu“, sagen die Spieler Sheyda Mohammed und Kajetan Wiwatowski.