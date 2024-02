Essen. Das Halbfinale im DFB-Pokal wird am Samstag ausgelost. Modus, TV-Übertragung, Prämien: Hier finden Sie alle Infos im Überblick.

Komplett ist das Teilnehmerfeld noch nicht, dennoch wird am Samstag das Halbfinale im DFB-Pokal ausgelost. Fortuna Düsseldorf, der 1. FC Kaiserslautern und Bayer Leverkusen sind bereits in die Runde der letzten Vier eingezogen. Der verbliebende Startplatz geht an den 1. FC Saarbrücken oder Borussia Mönchengladbach. Das für Mittwoch geplante Duell musste aufgrund des unbespielbaren Platzes im Saarbrücker Stadion kurzfristig abgesagt werden. Einen neuen Termin gibt es noch nicht. Die Auslosung findet trotzdem planmäßig statt. Alle Infos dazu gibt es hier im Überblick.

Wann findet die Halbfinal-Auslosung statt?

Die beiden Halbfinal-Paarungen werden am kommenden Samstag, 10. Februar, ab 23 Uhr ausgelost.

Wer überträgt die Halbfinal-Auslosung im TV?

Die Halbfinal-Auslosung wird live vom ZDF im Rahmen des Aktuellen Sportstudios übertragen. Sven Voss moderiert die Sendung. Der deutsche U17-Fußballweltmeister Konstantin Heide fungiert als Losfee. Manuel Hartmann, Geschäftsführer Spielbetrieb beim DFB, ist als Ziehungsleiter vor Ort. Die Auslosung kann im TV oder in der ZDF-Mediathek verfolgt werden.

U17-Weltmeister Konstantin Heide ist bei der DFB-Pokal-Halbfinal-Auslosung als Losfee im Einsatz. © dpa | Agung Kuncahya B.)

Wie lautet der Modus der Halbfinal-Auslosung?

Die Ziehung der Halbfinal-Paarungen läuft nach einem simplen Muster ab. Alle vier Teilnehmer kommen in einen Topf, wobei eine Loskugel mit einem Platzhalter für den Sieger des Duells zwischen Saarbrücken und Gladbach versehen wird. Die zuerst gezogene Mannschaft erhält das Heimrecht. Allein der 1. FC Saarbrücken, sollte er ins Halbfinale einziehen, dürfte seine Partie in jedem Fall im eigenen Stadion austragen.

Wie lauteten die Ergebnisse im Viertelfinale?

FC St. Pauli - Fortuna Düsseldorf 3:4 i. E.

Hertha BSC - 1. FC Kaiserslautern 1:3

Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart 3:2

1. FC Saarbrücken - Borussia Mönchengladbach -:-

Wann finden die Halbfinal-Spiele statt und wer überträgt sie?

RB Leipzig jubelte über den Sieg im DFB-Pokal in der Vorsaison. © AFP | Tobias Schwarz

Die Halbfinal-Duelle sind für Dienstag, 2. April, und Mittwoch, 3. April, geplant. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF halten die Free-TV-Rechte an beiden Spielen. Zudem überträgt Pay-TV-Sender Sky die Partien.

Wie viel Geld erhalten die Halbfinalisten?

Der Einzug ins Halbfinale ließ bei den Teilnehmern die Kasse klingeln: 3.449.600 Euro schüttet der DFB an die Sieger der Viertelfinal-Begegnungen aus. Das ist etwas mehr als im Vorjahr (3.347.950). Wie hoch die Prämien für die Final-Teilnehmer ausfallen, teilte der DFB noch nicht mit. In der vergangenen Saison erhielt Sieger RB Leipzig 4.320.000 Euro. Eintracht Frankfurt kassierte 2.880.000 Euro nach der Niederlage im Endspiel.

Wann wird das DFB-Pokal-Finale ausgetragen?

Das Endspiel im DFB-Pokal findet Samstag, 25. Mai, am Abend im Berliner Olympiastadion statt.