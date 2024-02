Nove Mesto. Der Fehlstart in die Biathlon-WM geht Hoffnungsträgerin Franziska Preuß nah. Für den Sprint am Freitag muss sie das abschütteln.

Über Nacht hatte leichter Schneefall die mährischen Hügel überzuckert und zumindest bis Donnerstagmittag für einen Hauch winterliche Atmosphäre gesorgt. Dann setzte wieder der prasselnde Regen ein. Franziska Preuß versuchte derweil, mit bewährten Abläufen das Mixedstaffel-Drama zu verarbeiten. Vormittags gab es eine Auswertung mit den Trainern; am späten Nachmittag standen Lauftraining und ein paar Schießübungen in der Vysocina-Arena auf dem Programm. Dort hatte sie am Mittwoch zum Auftakt der Biathlon-Weltmeisterschaften in Nove Mesto mit sieben Fehlschüssen und einer Strafrunde die greifbare Medaille vergeben. Stattdessen reichte es für Deutschland nur zu Platz fünf.