München. Trotz des nicht wirklich überzeugenden 3:1 gegen Gladbach richtet Bayern-Präsident Herbert Hainer eine Kampfansage an Leverkusen.

Am späten Samstagabend erhielt die optimistische Stimmung beim FC Bayern einen leichten Dämpfer. Dafür sorgte die Kunde von der Innenbandzerrung im linken Knie von Alphonso Davies. Der Linksverteidiger ist damit der nächste vorläufige Ausfall für das Spitzenspiel am kommenden Samstag in Leverkusen. Dabei hatten sich die Münchener wenige Stunden zuvor noch überwiegend bestärkt gefühlt von ihrem 3:1 (1:1)-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach. Dieser war zwar erneut nicht wirklich überzeugend geraten. Doch als es galt, den mühevollen Erfolg einzuordnen, entschieden sie sich beim FC Bayern für eine Wertung zu ihren Gunsten. Das hatte wohl auch damit zu tun, dass sie sich vor dem Gipfeltreffen nicht mit Grundsatzdebatten beschweren wollen.