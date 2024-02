Mannheim. Von der Regionalliga in den heimischen Keller und zurück in die Eliteklasse: Tobias Reichmann ist zurück in der Handball-Bundesliga.

Handballer gelten ja nicht grundlos als harte Typen. Was zunächst auf die körperliche Spielweise bezogen ist, auf das Drücken und Schieben am Kreis, auf das beherzte Krachen in die Abwehrwand des Gegners. Doch auch das Spielpensum in den Spitzenklubs ist kräftezehrend: Die EM ist nicht einmal eine Woche vorbei, da geht es für die Bundesliga-Handballer am Wochenende schon im Pokal-Viertelfinale weiter.