Wolfsburg. Auf 50 Plätze begrenzt ist die dank Bundesligist VfL attraktivste Schiedsrichter-Ausbildung, die es im Fußballkreis Wolfsburg je gab.

Erstmals seit dem 2017 erfolgten personellen Umbruch im Schiedsrichter-Wesen der Wolfsburger Fußballer sank die Zahl der aktiven Unparteiischen gravierend. Doch Kreis-Schiedsrichter-Chef Claudio Menna und seine Mitstreiter setzen ihre innovative Anwerbe-Strategie fort und wollen mit einem All-Zeit-Knüller den Trend wieder umkehren: In 15 Stunden an einem Wochenende in der VW-Arena mit Unterstützung des Bundesligisten VfL Wolfsburg zur Theorie-Prüfung – vom 9. bis 11. Februar ist es so weit.

Spannender geht es kaum für Interessenten, die den Weg des Schiedsrichters einschlagen wollen. Auf 50 Plätze ist das Teilnehmerfeld jedoch limitiert. „Wenn wir diese Zahl erreichen, ist das der größte Anwärter-Lehrgang in der Geschichte des Fußballkreises Wolfsburg“, sagt Menna. Möglich mache das auch die Aktion „Jahr des Schiedsrichters“ des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). „Viele, aber nicht alle Klubs der 1., 2. und 3. Bundesliga unterstützen solche Aktionen in ihrer Region. Wir freuen uns über die Wertschätzung, die uns der VfL erweist, der jedoch auch weiß: Jeder Bundesliga-Schiedsrichter hat irgendwann auf Kreisebene seine Karriere begonnen.“

VfL-Vertreter kommt zum Austausch mit Schiri-Azubis

Menna befindet sich nach eigener Aussage mit den VfL-Verantwortlichen noch in Gesprächen darüber, dass der VfL anlässlich des Lehrgangs auch einen Funktionär oder Spieler zu einem kurzen Austausch mit den angehenden Referees entsendet. Kosten sollen den Teilnehmenden im Übrigen keine entstehen. Wenn das alles keine Anreize sind …

Doch die sind auch vonnöten. „Erstmals in meiner Amtszeit hatten wir einen großen Aderlass im Vergleich zum vergangenen Jahr“, berichtet der Wolfsburger Schiedsrichter-Chef. Trotz der Nachwuchsrekrutierung anlässlich eines Anwärterlehrgangs im Oktober sank die Zahl der aktiven Unparteiischen von 100 im Jahr 2023 auf derzeit nur noch 75. „Wir hatten zwischen 30 und 40 Abgänge zu verzeichnen.“ Das ist frustrierend angesichts aller Anstrengungen und Neuerungen in der jüngsten Zeit. Menna und Co. führten Online-Lehrgänge, Coaching- und Paten-Programme ein. Zuletzt sorgten sie zudem dafür, dass die Wolfsburger Fußballvereine Schiedsrichter-Beauftragte ernannten, die sich um die Schiris in ihren Klubs kümmern. „Der Niedersächsische Fußball-Verband will das demnächst sogar als verbindlich in seiner Satzung verankern.“

Menna will Schiedsrichter in „positives Licht rücken“

Menna möchte das Schiedsrichter-Amt „wieder mehr in ein positives Licht rücken und attraktiv machen“. Dass die Unparteiischen meist nur dann im Mittelpunkt stehen, wenn sie auf Profi-Ebene trotz „Video Assistant Referee“ (VAR) Fehlentscheidungen treffen oder wenn es auf den Sportplätzen der Republik zu Gewalt gegen und Beleidigungen von Schiris kommt, stört ihn massiv und erschwert auch die Nachwuchsgewinnung. Auch aus diesen Gründen verliere die Zunft regelmäßig dringend benötigte Aktive.

Da nützen auch die Vorteile nichts, die man sogar als Amateur-Referee genießt. Zum Beispiel, dass man kostenlosen Eintritt zu den Spielen des DFB erhält, zu denen auch die Bundesliga-Partien des VfL zählen. „Wir müssen weg von den Negativ-Schlagzeilen. Die Aktionen im ,Jahr des Schiedsrichters‘ sind dazu eine tolle Gelegenheit.“

Diese Voraussetzungen müssen Teilnehmende erfüllen

Voraussetzungen für eine Teilnahme am Wolfsburger Anwärter-Lehrgang sind ein Mindestalter von 13 Jahren, eine Mitgliedschaft in einem Wolfsburger Verein und das Interesse am Fußball. Menna preist die Aufstiegschancen für Schiri-Talente an. Diese könnten bei besonderer Eignung auf Kreis- und Bezirksebene zwei Klassen überspringen. Für junge Referees gebe es Sonderprogramme und Talentförderung, ein frühzeitiger Einsatz in den Bundesligen der A- und B-Junioren sei möglich.

Los geht es mit einer Kick-off-Veranstaltung am Freitag, 9. Februar (18 bis 21.15 Uhr). Am Samstag dauern die Regelkunde-Schulungen von 9 bis 15.30 Uhr, am Sonntag von 9 bis 14.30 Uhr. Zum Abschluss erfolgt die Theorie-Prüfung, bei der ein Multiple-Choice-Test mit 30 Fragen zu absolvieren ist. Anmeldungen sind auf der Homepage der Wolfsburger Schiedsrichter unter https://www.schiri-wolfsburg.de möglich oder auch direkt über den abgebildeten QR-Code.