Hamburg. Investoren, Ungleichheit, Konkurrenz aus Saudi-Arabien: Europas Fußball sieht sich vielen Risiken gegenüber – und hat nicht auf alle Antworten.

Für den Aufsichtsratsvorsitzenden der Deutschen Fußball-Liga ist die Sache klar: „Als Ligachef würde ich mich freuen, wenn Schalke wieder in die Bundesliga aufsteigt“, sagt Hans-Joachim Watzke. Ob die Freude geteilt würde vom Privatmann Watzke, dem BVB-Fan Watzke oder dem Geschäftsführer von Borussia Dortmund, der er ja auch ist, das bleibt offen an diesem Mittwochmittag beim Sportbusinesskongress Spobis in Hamburg. Watzke kennt sich aus mit Nebenjobs, er ist ja auch Vizepräsident des Deutschen Fußballbunds und sitzt im Exekutivkomitee des europäischen Fußballverbands Uefa.