Köln. Frankreich ist Handball-Europameister. Dank starker Einzelspieler, aber auch wegen mentaler Stärke. Einen Vorteil aber hat Deutschland.

Silbermedaillen bekommt niemand gerne um den Hals gehangen, und so wohnten die Dänen auch entsprechend konsterniert der Siegerehrung in der Kölner Arena bei. Dem gläsernen Pokal für den zweiten Platz versteckte Torhüter Niklas Landin am Sonntagabend fast schon peinlich berührt, während der Gegner in den blauen Trikots mit goldenem Glanz auf der Brust tanzte und jubelte. Sie hatten es tatsächlich geschafft: Frankreich ist Handball-Europameister.