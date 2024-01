Braunschweig. Braunschweigs Drittliga-Handballern gelingt in Leipzig ihr 13. Sieg in Folge. Dazu patzt die Konkurrenz im Kampf um Platz 2.

Die Handballer des MTV Braunschweig scheinen auf dem Weg in die Aufstiegsrunde zur 2. Handball-Bundesliga kaum noch aufzuhalten zu sein. In Leipzig, bei der Bundesliga-Reserve von SC DHFK, feierte die Mannschaft von Trainer Volker Mudrow am Sonntagnachmittag mit einem souveränen 37:31 (19:15) den 13. Drittliga-Sieg in Serie. Und da mit Altenholz einer der Hauptkonkurrenten um den zweiten Tabellenplatz, auf dem die Braunschweiger stehen, durch eine Niederlage bei Eider Harde erneut patzte, stellt sich die Frage, wer dem MTV im Kampf um Rang 2 überhaupt noch gefährlich werden kann.

Dritter ist im Moment der SC Magdeburg II, der als Reserveteam aber nicht aufsteigen darf und auch schon acht Punkte zurück ist. Auf diesen Rückstand kann Altenholz verkürzen, wenn es sein Nachholspiel gewinnt. Bleibt im Moment Oranienburg als aussichtsreichster Konkurrent für den MTV. Die Mannschaft des Ex-Braunschweigers Malte Dederding hat ebenfalls ein Spiel weniger absolviert und könnte auf sieben Zähler an das Mudrow-Team heranrücken.

„Das Wochenende ist jedenfalls nicht gegen uns gelaufen“, sagt der MTV-Coach mit einem Augenzwinkern. Er schiebt aber etwas ernster nach: „Es ist noch früh in der Saison, und nun kommen die Spiele, die wir in der Hinrunde verloren haben.“ Damit spielt Mudrow auf die nächsten Gegner Füchse Berlin II und Tabellenführer Empor Rostock an, gegen die es die bisher einzigen Niederlagen in dieser Saison gab. Am nächsten Samstag kommen die Füchse in die Sporthalle Alte Waage, zwei Wochen später geht es für die Braunschweiger nach Rostock.

In Leipzig zeigte seine Mannschaft allerdings, dass sie für diese Begegnungen gut gerüstet ist. Nur viermal in 60 Minuten war das Ergebnis in dieser Partie ausgeglichen, ansonsten führte stets der MTV, der seinen Vorsprung schon früh in der ersten Hälfte ausbaute und dann auch nicht mehr abgab. „Es war ein souveräner Erfolg. Das vielleicht einzige Haar in der Suppe war, dass wir etwas zu viele Tore kassiert haben“, meinte Mudrow zur Leistung seiner Mannschaft.

Die ließ sich auch von einer Roten Karte für Spielmacher Philipp Krause nicht aufhalten, der nach seiner dritten Zwei-Minuten-Strafe nicht mehr mitmachen durfte. Vor allem ein Braunschweiger war von den Leipzigern kaum aufzuhalten: Linksaußen Bela Pieles. „Bela war überragend. Wir haben ihn zwar auch immer gut eingesetzt, aber er hatte keinen Fehlwurf, soweit ich weiß. Das war ein Sahnetag von ihm“, berichtete Mudrow. Zehn Treffer steuerte Pieles zum Braunschweiger Erfolg in Leipzig bei und profitierte davon, dass der MTV durchgängig im 7:6 spielte und ihn als Außen so oft gut in Szene setzen konnte. Ähnlich gut lief es für Kreisläufer Nikolaos Tzoufras, der sechs Tore erzielte.

Ein kleiner Wermutstropfen war für die Braunschweiger allenfalls, dass sie das Spiel der deutschen Nationalmannschaft um Platz 3 bei der Handball-EM gegen Schweden wegen der Anwurfzeit ihrer Partie nicht live sehen konnten. „Da haben wir uns gerade warmgemacht“, berichtete Mudrow. Erst nach dem Schlusspfiff erfuhren er und seine Schützlinge, dass es für die deutsche Mannschaft nicht für eine Medaille und die Olympia-Qualifikation gereicht hatte. Die Niederlage der DHB-Sieben war aber die einzige Handball-Enttäuschung aus Braunschweiger Sicht an diesem Wochenende.

MTV Braunschweig: Wendland, Mellmann, Engelbrecht - Tzoufras (6), Kanning (1), Friedhoff (3), Mudrow (1), Mühlenbruch (4), Bausch, Wolters (4), Krause 3 (1/1 Siebenmeter), Otto (4), Siggelkow, Lietz (1), Pieles (10).