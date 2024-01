Köln. Das Halbfinale ging verloren, die EM aber ist nicht vorbei. Sonntag geht es um Bronze. Der Bundestrainer ist als Psychologe gefragt.

Am Tag danach waren noch nicht alle Wunden verheilt. Die körperlichen schon eher, die blauen Flecke und Kratzer nach dem intensiven Halbfinale gegen Dänemark. Doch die mentalen waren nach wie vor unüberhörbar nach der 26:29-Niederlage der deutschen Handballer. „Es ist enttäuschend, wenn man am nächsten Morgen aufwacht und sich denkt: Es war mehr drin“, sagte Spielmacher Juri Knorr. „Ich hatte mehr von mir erwartet, dass ich in einem der größten Spiele meiner Karriere mehr Verantwortung übernehme, mein Herz auf der Platte lasse und alles reinhaue“, sagte Knorr.