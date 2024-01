Liverpool. Jürgen Klopp verlässt zum Saisonende den FC Liverpool, den er als Trainer mehrfach neu erfunden hat. Auch ein Karriereende ist möglich.

Es gibt Nachrichten, von denen man weiß, dass sie irgendwann kommen werden, die dann aber trotzdem eine Überraschung sind, wenn sie kommen. Oder, wie man in England sagt: a major shock, ein Riesenschock. Eine solche Nachricht machte der FC Liverpool am Freitagmittag auf seiner Internetseite bekannt. Dort verkündete Trainer Jürgen Klopp per Video-Interview, dass er den Verein am Ende der Saison verlassen wird. Den Liverpool-Fans war klar, dass Klopp, 56, nicht ewig bleiben würde, dass irgendwann der Tag des Abschieds kommt, aber dass dieser Abschied jetzt tatsächlich terminiert ist auf Mai dieses Jahres – das kommt unerwartet für die Menschen am River Mersey und für die englische Öffentlichkeit. Es lief doch gerade mal wieder so gut zwischen Klopp und Liverpool.