Melbourne. Alexander Zverev dominiert lange seinen Gegner Daniil Medwedew. Doch am Ende schwinden seine Kräfte. Er verpasst das Finale.

Alexander Zverev blickte geknickt zu Boden, als er ein paar Minuten nach Mitternacht den sogenannten „Walk of Fame“ in der Rod-Laver-Arena entlang schritt. Links und rechts an den Wänden sind dort die Stars und Superstar der Tenniswelt aufgereiht, die vergangenen Champions der Australian Open. Zverev wollte partout nicht mehr hinsehen zu den Siegertypen, auch nicht zum Porträt von Boris Becker, der 1996 der letzte deutsche Herren-Gewinner gewesen war. Er wollte eigentlich nur noch so schnell wie möglich weg von einem Schauplatz bitterer Enttäuschung, an dem er zum zweiten Mal in seiner Karriere bei einem Major-Wettbewerb einen verlockenden 2:0-Satzvorsprung vergeben hatte.