Köln. Die deutschen Handballer richten ihren Blick nun voll aufs EM-Halbfinale gegen Dänemark. Das Traumziel ist erreicht, alles ist möglich.

Die Situation war kompliziert. Anders konnte man es wohl kaum nennen, wenn mit dem Halbfinal-Einzug bei der EM der größte Triumph seit Jahren gelang, kurz darauf aber ein herber Dämpfer im letzten Hauptrundenspiel folgte. So standen die deutschen Handballer am Mittwochabend etwas ratlos auf dem Spielfeld der Kölner Arena. Und die Stunden des großen Triumphs endeten in einer Salve von Entschuldigungen. „Das können wir so nicht bringen“, meinte Rückraumspieler Kai Häfner. Und Juri Knorrs Worte wurden gar über die Arenalautsprecher geschickt: „Es tut mir leid für jeden, der da war und sich Tickets gekauft hat.“