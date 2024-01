Braunschweig. EM-Halbfinaleinzug der deutschen Handballer und ausgelöste Begeisterung zeigen: Der DHB-Kurs stimmt, kommentiert Christian Buchler.

Endlich findet der deutsche Handball zu dem Stellenwert zurück, den er verdient. Während die Handball-Bundesliga als stärkste Liga der Welt gilt, blieb die Nationalmannschaft dahinter zurück. Sie konnte – anders als im Eishockey und Basketball – nicht vom Schwächeln der deutschen Fußballer profitieren und sich mit Erfolgen ins Rampenlicht stellen. Das ist jetzt anders.

Welche Euphorie der Handball in Deutschland auslösen kann, war bereits seit dem WM-Titel 2007 im eigenen Land bekannt. 17 Jahre später werden diese Dimensionen noch übertroffen. 53.586 Zuschauer sorgten im Eröffnungsspiel in der Düsseldorfer Fußball-Arena für eine Weltrekord-Kulisse. Die Vor- und Hauptrunden-Spiele der DHB-Auswahl in Berlin und Köln waren ausverkauft.

Das alles ist nur möglich, weil beim DHB eine erfolgreiche Reformation angeschoben wurde. Im Mittelpunkt dieser steht mit Bundestrainer Alfred Gislason ein erfahrener, aber auch noch erfolgshungriger Mann, der seinen Führungsstil erfolgreich an die nachkommende Generation Handballer angepasst hat, ohne sich zu verbiegen.

Beim Blick auf den Kader, dem noch die Tiefe im Vergleich mit Top-Nationen wie (dem aber überalterten) Frankreich fehlt, ist eine tolle Perspektive zu erkennen. Spielmacher Juri Knorr (23), Julian Köster (23), Sebastian Heymann (25) und Kapitän Johannes Golla (26) zum Beispiel sind jetzt schon Leistungsträger, haben aber noch eine lange Zukunft in der Nationalmannschaft. Dahinter sammeln Talente wie Martin Hanne (22) und die U21-Weltmeister David Späth, Nils Lichtlein und Renars Uscins bereits internationale Erfahrung.

Deshalb kann es nach dem Halbfinaleinzug – wenn es überhaupt welche gab – keine Zweifel mehr geben: Bitte Gislasons auslaufenden Vertrag verlängern!