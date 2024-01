Köln. Deutschlands Handballer stehen bereits vor dem vermeintlichen Gruppenendspiel gegen Kroatien im EM-Halbfinale. Dank der Konkurrenz.

Die deutschen Handballer stehen bei der Heim-EM schon im Halbfinale, bevor sie ihr letztes Hauptrundenspiel gegen Kroatien überhaupt bestritten haben (Anwurf: 20.30, hier der Live-Ticker). Grund sind die Ergebnisse der Konkurrenz in der Kölner Hauptrundengruppe.

Island bezwang das Überraschungsteam Österreich am Mittwochmittag mit viel Mühe 26:24 (14:8) und beendeten damit die Halbfinal-Hoffnungen der Alpenhandballer. Gleichzeitig leistete Island damit Schützenhilfe für das deutsche Team, das in Gruppe I nun nicht mehr von Österreich überholt werden kann.

Im Anschluss besiegten die Franzosen die Ungarn mit 35:32 und beendeten damit auch deren Hoffnungen auf den Halbfinaleinzug. In der Parallelgruppe lösten Weltmeister Dänemark und Titelverteidiger Schweden die Halbfinal-Tickets. Schweden bekommt es am Freitag in Köln mit Frankreich zu tun, Dänemark mit Deutschland.