Essen. Ultras ecken immer wieder an, so wie etwa am Wochenende in Bochum. Doch wer sie nun per sé als Übeltäter abstempelt, wird ihnen nicht gerecht.

Fliegende Schokolade hier, Proteste da, eine 45-minütige Spielunterbrechung wegen einer Zaunfahne anderorts. Champions-League-Reform, Investoren-Einstieg bei der DFL, Pyrotechnik. Das Spannungsfeld zwischen Fußball-Klubs und Ultras wird seit Wochen und Monaten immer größer. Viele verschiedene Themen beherrschen Fußball-Deutschland - und gerade im vermeintlichen Konflikt zwischen Ultras, Klubs und breiter Öffentlichkeit wird viel miteinander vermischt. Von Ultras, vor denen die Klubs kuschen, wird erzählt. Eine harte Hand, die gegen die aktiven Fanszenen vorgeht, wird gefordert.